Die aktuellen Corona-Zahlen: 30 Tote binnen eines Tages

Aktuell gibt es in Österreich 12.840 Erkrankte und 273 Todesfälle. 4.512 Personen sind wieder genesen.

In Österreich sind in der Corona-Krise die aktiven Erkrankungen - die Anzahl der Infektionen mit SARS-CoV-2 abzüglich der Genesungen und der Todesfälle - weiter rückläufig. Die Reduktion fiel am Mittwoch mit 1,9 Prozent aber geringer aus als an den vergangenen drei Tagen, wo der Rückgang zwischen 2,8 und 3,4 Prozent ausgemacht hatte. Bei den Intensivpatienten gab es dagegen ein signifikantes Plus. +++ Unten im Artikel finden Sie den LIVE-Ticker +++ Am Mittwoch (Stand: 10.00 Uhr) befanden sich mit 267 Patienten so viele Erkrankte auf Intensivstationen wie noch nie zuvor. Der Anstieg gegenüber dem Vortag machte satte 9,9 Prozent aus. Insgesamt waren 1.096 Patienten in stationärer Behandlung, um vier bzw. 0,4 Prozent weniger als am Dienstag. Was die aktiven Erkrankungen anlangt, wurden am Mittwoch 7.890 Fälle ausgewiesen - der geringste Wert seit 29. März. Österreichweit waren seit Dienstag 4.512 Patienten wieder gesundet, um 466 mehr als am Vortag. Dem standen 343 Neuinfektionen gegenüber. Die Zahl der an oder mit Corona-19 Verstorbenen hatte sich binnen 24 Stunden um beachtliche 30 auf 273 erhöht. Bis Mittwoch, 10.00 Uhr wurden österreichweit 120.755 Personen auf SARS-CoV-2 getestet, ein Zuwachs um 5.520 gegenüber Mittwoch. Damit lag man über dem Schnitt der vergangenen Tage, war aber noch deutlich von den 15.000 Testungen entfernt, die Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) Ende März als Zielvorgabe ausgegeben hatte.

Fünf weitere Todesfälle in Wien

Der medizinische Krisenstab der Stadt Wien hat am Mittwochvormittag die aktuellen Zahlen zum Coronavirus veröffentlicht: Aktuell (Stand: 8.00 Uhr) gibt es in der Bundeshauptstadt 1.869 nachweislich infizierte Personen. 58 Menschen haben Covid-19 nicht überlebt, das sind um fünf mehr als 24 Stunden zuvor. 292 Personen sind wieder genesen.

Im Vergleich zu Dienstagfrüh zählte der Krisenstab 51 Neu-Erkrankungen. Das ist ein Anstieg von 2,8 Prozent.

Was die Verstorbenen anbelangt, so gab es in den vergangenen 24 Stunden fünf Personen, die eine Covid-19-Erkrankung nicht überlebt haben. Dabei handelte es sich um zwei Frauen im Alter von 86 und 96 Jahren sowie um drei Männer. Diese waren 71, 73 und 80 Jahre alt.

Noch 3.500 Österreicher im Ausland