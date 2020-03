Die aktuellen Corona-Zahlen: 9.377 Fälle, 108 Tote!

Vor Supermärkten soll künftig ein sogenannter Mund-Nasen-Schutz (MNS) an Kunden ausgeteilt werden. Ohne eine solche Maske werde der Zutritt verwehrt, hieß es bei einer Pressekonferenz der Regierungsspitze. Gelten soll diese Regel, sobald genügend Stückzahlen vorhanden sind, gerechnet wird damit ab Mittwoch. Zum Einsatz kommen darf auch ein selbst hergestellter Schutz, etwa aus Stoff. So weit möglich soll dieser Schutz auch überall getragen werden, wo Menschen zusammenkommen, appellierte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Das Abstandhalten im Supermarkt soll ebenfalls genauer geregelt werden.

Die Behörden wollen sich mittels repräsentativer Stichprobentests jedenfalls einen besseren Überblick über die Infektionszahlen in der Gesamtbevölkerung verschaffen. Dazu sollen 2.000 Testungen vorgenommen werden, Ende der Woche soll das Ergebnis vorliegen. Der Grüne Vizekanzler Kogler betonte, dass man nach Ostern die Maßnahmen keineswegs lockern könne, denn sonst würden die Kapazitätengrenzen der medizinischen Einrichtungen überschritten und dies würde dann "viel mehr Tote" bedeuten. Kanzler Kurz machte zudem klar, dass zunächst der Handel, dann erst Schulen und Universitäten aufgesperrt würden.

Bereits 108 Todesfälle

Mit Stand 30.03.2020 (09.30 Uhr) gab es 108 Coronavirus-Todesfälle in Österreich. Die Fälle teilen sich wie folgt auf die verschiedenen Bundesländer auf: Burgenland (3), Kärnten (2), Niederösterreich (28), Oberösterreich (7), Salzburg (7), Steiermark (24), Tirol (13), Vorarlberg (1), Wien (23).

Anschober: "Sind von unserem Ziel noch weit entfernt"

Der Expertenbeirat der Regierung hatte zuvor eher düstere Prognosen erstellt. In einem Montagfrüh bekannt gewordenem Papier heißt es, wahrscheinlich benötige es "deutlich strengere Maßnahmen als derzeit in Kraft sind". Unter der realistischen Annahme eines Replikationsfaktors von 1,7 - also eine Person steckt 1,7 Menschen an - werde das Gesundheitssystem Mitte April zusammenbrechen, betonen die Fachleute. "Die Wahrheit ist: Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Und wie grausam dieser Sturm sein kann, merkt man, wenn man in unser Nachbarland Italien schaut" sagte Kurz - und warnte vor "Verharmlosern".

"Wir sind von unserem Ziel noch weit entfernt", betonte auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Die Zahl der Toten durch das Coronavirus stieg am Montag auf mehr als 100. Bis 9.30 Uhr wurden 108 Verstorbene gemeldet, 22 mehr als 24 Stunden zuvor. 999 Infizierte wurden in Spitälern behandelt, 193 davon auf Intensivstationen (ebenfalls Stand 9.30 Uhr). 636 Personen galten als wieder genesen, seit Beginn des Übergreifens der Pandemie auf Österreich wurden hierzulande 49.455 Tests durchgeführt.

9.377 nachweislich an Covid-19 Erkrankte führte das Gesundheitsministerium um 15.00 Uhr auf. Das waren im 24-Stunden-Vergleich 564 Fälle bzw. 9,9 Prozent mehr und damit erstmals seit Freitag eine Steigerung des prozentuellen Anstiegs. Für Tirol wurden 2.205 Infizierte ausgewiesen, für Oberösterreich 1.535 und für Niederösterreich 1.533. Wien hielt bei 1.235 Fällen, die Steiermark bei 958, Salzburg bei 855, Vorarlberg bei 616, Kärnten bei 261 und das Burgenland bei 179 Infizierten.

10.000 Anzeigen gegen Corona-Sünder

Mehr als 10.000 Anzeigen wegen Verstößen gegen das Anti-Corona-Maßnahmenpaket sind bisher bundesweit ergangen. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) kündigte ein konsequentes Vorgehen der Polizei gegen Missetäter und entsprechende Strafen an. Das Nichteinhalten des Mindestabstands nannte der Innenminister "katastrophal gefährlich".

Die Polizei ortete unterdessen eine Verlagerung bei den Kriminalitätsdelikten. Gewaltdelikte auf der Straße - wie Raub und Körperverletzungen - sowie Einbrüche waren zwei Wochen nach Einführung der Ausgangsbeschränkungen rückläufig. Eine von vielen Seiten befürchtete Zunahme der häuslichen Gewalt wurde dagegen vorerst nicht registriert. Frauenhäuser und die Frauen-Helpline 0800-222-555 verzeichneten jedoch vermehrt telefonische Anfragen und Beratungen.

Auf dem Flughafen Wien in Schwechat kamen am Montagnachmittag 231 vorwiegend weibliche Pflegebetreuer aus Rumänien und Bulgarien an. Sie sollen in der Corona-Krise laut Land Niederösterreich und Wirtschaftskammer (WKNÖ) einem Mangel bei 24-Stunden-Betreuern vorbauen. Für die eingeflogenen Betreuerinnen ging es nach der Ankunft mit Autobussen in eine 14-tägige Quarantäne in Niederösterreich.

Donauinselfest wird verschoben

Das 37. Wiener Donauinselfest wird wegen der Coronavirus-Pandemie nicht wie geplant vom 26. bis 28. Juni stattfinden. Die Wiener SPÖ kündigte als Veranstalterin an, dass das Event in den Herbst verschoben wird. Der neue Termin ist nun der 18. bis 20. September. Der traditionelle Maiaufmarsch der Partei in Wien wurde ganz abgesagt, die Reden der Parteispitze sollen in einer rund 90-minütigen "TV-Show" übertragen werden.