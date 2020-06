Stand heute Freitag sind in Wien 3.681 Erkrankungen bestätigt. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt unverändert 187. 3.216 Personen sind genesen.

Österreichweit steigen die Zahlen weiterhin an - aktuell sind 442 Personen erkrankt. Die meisten aktiven Fälle gibt es dabei weiterhin in Wien.

Bisher gab es in Österreich 17.271 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (19. Juni 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 688 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 16.141 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 75 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 7 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Die Neuinfektionen teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Burgenland: 0