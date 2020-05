Die aktuellen Corona-Zahlen aus Österreich

Bisher 16.436 Erkrankte, 635 verstorben und 15.005 wieder genesen. 159 Erkrankte hospitalisiert, davon 31 auf Intensivstation (Stand: 22.05.2020, 09:30 Uhr).

Wien: Seit mehr als einer Woche keine Todesfälle

In der Bundeshauptstadt Wien hat es in den vergangenen 24 Stunden 17 Neuerkrankungen gegeben. Damit betrug die Gesamtzahl der bisher diagnostizierten Coronavirus-Fälle am Freitag, 8.00 Uhr, 3.076 Personen, teilten die Landessanitätsdirektion und der medizinische Krisenstab der Stadt am Freitag in einer Aussendung mit.

Die Zahl der Todesfälle, die im Zusammenhang mit dem Virus stehen, ist damit seit mehr als einer Woche unverändert. Sie beträgt 144. Insgesamt 2.480 Personen sind bereits wieder genesen, hieß es.