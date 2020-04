Die aktuellen Zahlen: 13.120 Fälle und 295 Tote

1.086 Erkrankte sind derzeit im Krankenhaus, davon 266 auf der Intensivstation

Die Zahl der Covid-19-Spitalspatienten hat sich hierzulande stabilisiert. Am Donnerstag (10.30 Uhr) gab es 1.086 Patienten, die sich in stationärer Behandlung befanden, davon mussten 266 intensivmedizinisch betreut werden. Am Mittwoch (10.00 Uhr) waren es 1.096 bzw. 267 gewesen. Weiter spürbar steigen dagegen die Todesfälle. Mit 295 gab binnen knapp 24 Stunden einen Zuwachs um 22. Damit hat sich die Anzahl der Patienten, die an oder mit Covid-19 gestorben sind, im Lauf einer Woche fast verdoppelt. Am vergangenen Donnerstag waren 158 Verstorbene ausgewiesen worden. Erfreulich ist demgegenüber die Entwicklung bei den Wiedergenesenen. Am heutigen Donnerstag gab es derer offiziell 5.240, um über 700 mehr als am Vortag. Die aktiven Erkrankungen (Bestätigte Infektionen abzüglich der Todesfälle und der Neugenesen) hatten sich binnen 24 Stunden somit um rund 450 reduziert. Diese Quote war den sechsten Tag in Folge rückläufig. Laut Innenministerium wurden bundesweit bis Donnerstag, 10.30 Uhr 13.120 Personen positiv auf SARS-CoV-2 getestet. 126.287 Testungen waren bis zu diesem Zeitpunkt durchgeführt worden.

Vier weitere Todesfälle in Wien

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierte Personen ist in Wien wieder leicht in die Höhe gegangen: Aktuell (8.00 Uhr) gibt es 1.924 bestätigte Erkrankungen, teilte der medizinische Krisenstab der Stadt Wien am Donnerstag in einer Aussendung mit. Das sind um 55 mehr als noch 24 Stunden zuvor. Der Anstieg beträgt rund drei Prozent. 62 Menschen haben Covid-19 nicht überlebt, das sind um vier mehr als 24 Stunden zuvor. Bei den jüngst Verstorbenen handelt es sich um eine 93-jährige Frau und drei Männer im Alter von 65, 82 und 87 Jahren. Leicht aber stetig steigt unterdessen die Zahl jener Menschen, die genesen sind. Derzeit sind es 304 Personen.

cy

Regierung stellt 12.000 Endgeräte für Bundesschulen-Schüler bereit

Die Bundesregierung stellt bis zu 12.000 PCs für jene Schüler an Bundesschulen bereit, die am Distance Learning nicht teilnehmen können, weil sie keine Endgeräte haben. Die Geräte werden aber nicht verschenkt, sondern nur bis Ende des Schuljahres geliehen. Es werden dafür 5,5 Mio. Euro in die Hand genommen. Die PCs gehen an AHS und berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS).

Das kündigte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Donnerstag an. Laut Faßmann werden derzeit 6,8 Prozent der 6- bis 14-Jährigen über Distance Learning nicht erreicht und antworten auf die Angebote der Schulen nicht. Das liege teils daran, dass die Familie nicht mehr in Österreich und die E-Mail-Adressen nicht korrekt seien oder die Schüler keine Endgeräte haben. Letztere bekommen nun Geräte vom Bund geliehen bis Ende des Schuljahres.

Insgesamt gibt es an den Bundesschulen insgesamt knapp 400.000 Schüler. Die rund 12.000 benötigten PCs sollen Ende April, Anfang Mai ausgeteilt werden. Die Kosten dafür liegen bei 5,5 Mio. Euro, sagte Faßmann.

Der Minister bekräftigte zudem, dass es in diesem Schuljahr keine mehrtägigen Schulveranstaltungen mehr geben werde und der Bund die Stornokosten für bereits gebuchte Veranstaltungen übernehmen werde. Hierfür wurde ein eigner Fonds mit 13 Mio. Euro eingerichtet. Abgewickelt wird das über den Österreichischen Austauschdienst (ÖAD) nach Ostern. Faßmann ersuchte betroffene Eltern, Anträge nicht einzeln zu stellen, sondern gesammelt über die Schulen.

Arbeitslose Familien erhalten Geld aus Härtefonds