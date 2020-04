Die aktuellen Zahlen: 13.248 Fälle und über 300 Tote

Für arbeitslose Familien will die Regierung den bestehenden "Familienhärtefonds" auf 30 Millionen Euro aufstocken. Wer nach dem 28. Februar wegen der Corona-Krise seinen Job verloren hat und Familienbeihilfe bezieht, soll hier eine einmalige Unterstützungsleistung beantragen können. Auch Selbstständige, die Geld aus dem Corona-Härtefonds erhalten, sollen sich an den Familienhärtefonds wenden können. Anträge für den Härtefonds sollen ab 15. April möglich sein. Monate der Corona-Krise sollen keine Auswirkung auf den Beginn der deutlich niedrigeren Notstandshilfe haben.

Am Freitag werden die Repatriierungsflüge vorerst abgeschlossen. Die AUA-Maschine "Spirit of Austria" wird rund 300 Europäer - davon der Großteil Österreicher - aus Neuseeland zurück in die Heimat bringen - sie wird am Vormittag am Flughafen Wien-Schwechat erwartet. Von ursprünglich 47.000 befanden sich zuletzt noch rund 3.500 Österreicher im Ausland. Davon warten etwa 1.000 auf ihre Rückholung.

Über 1,5 Millionen Infizierte weltweit

Global wird offiziell von 1,5 Millionen Infizierten ausgegangen, rund 90.000, also etwa sechs Prozent, sind mit oder an einer Covid-19-Erkrankung bisher verstorben. Krisen-Epizentrum bleibt Europa mit mehr als einer dreiviertel Million Infizierter und 64.000 Toten. Am schwersten betroffen ist Italien mit rund 140.000 Infizierten und über 18.000 Toten. Am Donnerstag stieg die Zahl der Opfer mit 610 im Vergleich zum Vortag wieder leicht an. Indes wurden in Österreichs Nachbarland hinsichtlich der Ausgangsbeschränkungen scharfe Kontrollen zu Ostern angekündigt.

An zweiter Stelle in Europa rangiert Spanien: 152.000 Infektionen über 15.200 Tote lautet die traurige Bilanz. Im Madrider "Congreso de los Diputados" wurde über den Antrag debattiert, den seit dem 15. März geltenden Alarmzustand samt strenger Ausgangsbeschränkungen um weitere zwei Wochen bis 26. April zu verlängern. Eine Rückkehr zur Normalität solle aber "schrittweise" und "sehr vorsichtig" erfolgen.

In anderen europäischen Ländern wurden Maßnahmen verschärft. In Deutschland etwa gilt ab Freitag eine verpflichtende 14-tägige Quarantäne von zwei Wochen für Menschen, die aus dem Ausland einreisen. Und selbst das ab 19. September geplante Münchner Oktoberfest könnte dem Coronavirus zum Opfer fallen. Virologe Alexander Kekule hielt die Traditionsveranstaltung in der "Bild" für heuer für ausgeschlossen.

In Ungarn wurden die Ausgangsbeschränkungen auf unbestimmte Zeit verlängert und in Polen wurde per nächsten Donnerstag eine Mundschutz-Pflicht eingeführt, andere Schutzmaßnahmen wurden verlängert. Im mit rund 11.000 Toten stark betroffenen Frankreich setzt Präsident Emmanuel Macron nun offenbar auf die Unterstützung des umstrittenen Arztes Didier Raoult. Dieser ist im Kampf gegen Covid-19 ein Verfechter des Anti-Malaria-Medikaments Hydroxychloroquin.

15.000 Tote in den USA

In den USA wurde mit 15.000 Toten mit oder wegen einer Covid-19-Erkrankung die nächste traurige Marke erreicht. Es scheint nur eine Frage von Tagen, bis die in der Todeszahlen-Statistik an zweiter Stelle liegenden US-Staaten "Spitzenreiter" Italien überholen. Eine Tages-Rekordmarke wurde mit 799 Toten im US-Bundesstaat New York erreicht. Ungeachtet dessen gibt es US-Debatten, ab Mai allmählich Schritte zur Normalisierung zu tätigen.

Weiter stark im Steigen begriffen ist die Infizierten-Zahl in Afrika. Die WHO forderte in Befürchtung stark steigender positiver Fälle dringend eine Erhöhung der Testanzahl. Die Afrikanische Entwicklungsbank hat indes zehn Milliarden US-Dollar (9,2 Milliarden Euro) für den Kampf gegen die Pandemie auf dem Kontinent zur Verfügung gestellt.