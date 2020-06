Die aktuellen Zahlen: 18 neue Corona-Fälle in Wien

Aktuell gibt es österreichweit 391 Erkrankte.

In Wien sind in den vergangenen 24 Stunden 18 neue Infektionen mit dem Coronavirus diagnostiziert worden. Die Gesamtzahl betrug am Montag (Stand 10.00 Uhr) somit 3.583, wie der medizinische Krisenstab mitteilte. 3.143 Patienten sind bereits wieder genesen. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 178. Eine 84-jährige Person ist zuletzt verstorben.

Vier neue Fälle in Kärnten

Bisher gab es in Österreich 17.135 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (15. Juni 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 678 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 16.066 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 79 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 15 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Burgenland: 0

Kärnten: 4

Niederösterreich: 3

Oberösterreich: 0

Salzburg: 0

Steiermark: 0

Tirol: 1

Vorarlberg: 0

Wien: 18