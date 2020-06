Die aktuellen Zahlen: 31 Neuinfektionen in Wien

In Tirol waren mit Stand Samstagfrüh noch vier Personen mit dem Coronavirus infiziert. 3.443 Menschen überstanden bisher die Infektion und konnten wieder für gesund erklärt werden, teilte das Land mit. Die Zahl jener Menschen, die mit oder an Covid-19 verstarben, blieb weiter bei 108. Bisher wurden im Bundesland 81.625 Tests durchgeführt, 1.581 Testergebnisse waren noch ausständig.

In Kärnten sind am Freitag drei Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im Bezirk Wolfsberg gab es zwei bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus, eine weitere Person wurde im Bezirk Klagenfurt-Land positiv auf das Virus getestet. In Kärnten wurden somit sechs Infizierte und bisher insgesamt 420 bestätigte Fälle verzeichnet.

Wie der Landespressedienst am Freitagabend mitteilte, befindet sich der Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land in stabilem Zustand in stationärer Behandlung im Klinikum Klagenfurt. Er habe sich in Österreich infiziert. Das Contact-Tracing war noch nicht abgeschlossen. Im Bezirk Wolfsberg hat sich ein Ehepaar im Ausland infiziert. Es befindet sich in häuslicher Absonderung. Bei beiden verlaufe die Krankheit mild. Beim Tracing habe man zwei Kontaktpersonen festgestellt, die bereits abgesondert wurden.