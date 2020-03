Die aktuellsten Zahlen: 170 Neuinfektionen in nur 6 Stunden

Spezielles Schutzkonzept für Spitäler in Vorbereitung

Österreichs Spitäler zählen in der Corona-Krise zur wichtigsten Infrastruktur. Längst sind Maßnahmen wie Zutrittsbeschränkungen und Kontrollen in Kraft. Doch immer mehr Gesundheitspersonal ist infiziert oder in Quarantäne. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) kündigte bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Wien ein Schutzkonzept für Spitäler an. Dieses sei bereits in Vorbereitung, sagte er.

Außerdem werden benötigte Güter wie Schutzmasken, -Ausrüstung und Desinfektionsmittel nunmehr zentral organisiert. Dafür waren bisher die Bundesländer zuständig, "wir haben das an uns gezogen, damit wir hier effizienter sein können", sagte Anschober. Dass nunmehr viele Grenzen geschlossen sind, mache die Beschaffung alles andere als leicht. "Wir sind am internationalen Markt sehr aktiv", bekräftigte der Gesundheitsminister. Eine Reihe von Bestellungen wurde bereits abgeschlossen, zwei große Beschaffungsprojekte laufen aktuell mit der EU, diese betreffen sowohl Coronavirus-Testgeräte als auch Schutzkleidung. Dass Deutschland bereits von Österreich bestellte und bezahlte medizinische Schutzausrüstung zunächst die Ausfuhr verweigerte, machte Anschober "extrem sauer". In dieser Situation sei es nicht möglich, "dass man nationalen Egoismus lebt". Seit Mittwoch werden diese Waren nach Österreich gelagert.

In Reha-Einrichtungen sollen künftig "Corona-Kliniken für Menschen, die weniger betroffen sind", geschaffen werden. Damit sollen die Spitäler entlastet werden, "das ist ein Sicherheitsnetz für uns". In Wien werde das rund 6.000 Betten bringen.

Die Zahl der Testungen in Österreich wurden unterdessen von 8.000 am Montag auf über 13.000 am Donnerstag erhöht."Eine vollständige Testung der gesamten Bevölkerung macht keinen Sinn", bekräftigte Anschober. "Wir müssen bei Verdachtsfällen bleiben." Bei Gesundheitspersonal respektive "der einen Gruppe, die für uns existenziell ist", sollen die Testungen durch das neue Schutzkonzept "deutlich" gesteigert werden. Erfreulich sei hier, dass zusätzliche Produkte auf den Markt gebracht wurden, in Österreich seien bereits zwölf Geräte im Einsatz, mit denen mehr getestet werden kann.

Der Gesundheitsminister stellte auch klar, dass Ärzte bei Testungen das letzte Wort haben. Es müsse Klarheit geschafft werden, "wenn ein Arzt trotz einer anderen Beurteilung durch die Hotline 1450 meint, dass eine Testung erforderlich ist".

Bei den Infektionszahlen vom Vormittag gab es im Vergleich zu gestern ein Plus von 25 Prozent. "Man muss die Zahlen sehr realistisch sehen", sagte Anschober. Am 10. März waren es in Summe noch 182, nunmehr sind es über 2.000 Infizierte. "Die Zunahme ist nach wie vor eine drastische", konstatierte Anschober.

Positiv sei aber die Altersstruktur, die in Österreich im internationalen Vergleich ungewöhnlich ist, weil sie sehr ausgeglichen ist. Während Italien einen Altersschnitt bei Erkrankten von 80 Jahren hat, entspricht diese bei uns jener "in der Gesellschaft". Stark betroffen sind hierzulande Personen im Alter von 45 bis 55 Jahren, einen weiteren Peak gebe es im Bereich der jüngeren und weniger ab 65 Jahren. "Je weniger Erkrankungen in der Hauptrisikogruppe desto besser ist es", sagte Anschober.

Problematisch gestalte sich heuer die Lage bei Grippeinfektionen. Statt sonst zu dieser Zeit 50.000 bis 60.000 Personen betroffenen, sind es "derzeit 110.000" Menschen, die an Grippe und grippeähnlichen Symptomen erkrankt sind. "Für unser Gesundheitssystem ist es eine große Belastung, wenn zwei große Virenerkrankungen gleichzeitig passieren und die Kapazitäten des Gesundheitssystem schwer belastet werden", sagte Anschober. Er hoffe daher, dass sich die Grippewelle in den nächsten zwei Wochen reduziere und dadurch Kapazitäten auch in den Spitälern frei werden.

In der Intensivbetreuung gebe es derzeit noch Kapazitäten. "Das ist der Punkt, der uns Hoffnung macht", sagte Anschober. Diese sollen mit der "Strategie des Verschiebens und der Verzögerung" erhalten bleiben. "Wir sind auf einem richtigen Weg. Der Kurs stimmt", bekräftigte Anschober.

Für die Zeit nach der Coronavirus-Pandemie müsse vorgesorgt werden. "Wir müssen die Schlüsselbereiche krisensicherer machen", forderte Anschober. Dazu gehöre eine zentrale europäische Stelle für Medikamentenproduktion und eine Eigenproduktion von Schutzbekleidung dazu.