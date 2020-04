Die meisten Erkrankten in Wien und der Steiermark

Die meisten aktuell Erkrankten vermelden die Steiermark mit 546 und Wien mit 520 aktuell Erkrankten. In Kärnten sind nur noch 26 Personen aktuell erkrankt.

2.363 Menschen in Österreich sind mit Stand Montagfrüh (9.30 Uhr) laut Innenministerium mit dem Coronavirus infiziert gewesen. Die Anzahl an "aktiv" Erkrankten fiel im 24-Stunden-Vergleich somit um 38 (minus 1,6 Prozent).

Bisher gab es in Österreich laut Innenministerium 15.274 positive Testergebnisse (plus 0,3 Prozent) auf das Coronavirus. 12.362 sind nach einer Infektion wieder genesen. Aktuell werden 579 Personen in Spitälern behandelt (minus 2,5 Prozent). 140 Personen befinden sich auf Intensivstationen, dies sind fünf weniger als am Vortag. Die diesbezügliche Spitze wurde am 8. April mit damals 267 gemeldeten Intensivpatienten erreicht. 549 Personen sind österreichweit an den Folgen einer Erkrankung an Covid-19 verstorben.

Zwei weitere Tote in der Steiermark

In der Steiermark sind zwei weitere Covid-19-Infizierte gestorben. Bei den am Montag neu gemeldeten Todesfällen handelt es sich um eine 1934 geborene Frau und um einen Mann mit dem Geburtsjahr 1952. Beide stammten aus Graz, teilte die Landessanitätsdirektion am Abend in einer Aussendung mit. In der Steiermark sind damit bisher insgesamt 123 Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.