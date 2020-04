Die neuen Zahlen: Nur noch 2.043 Erkrankte in Österreich

Der positive Trend hält an. Österreichweit sind nur noch etwas mehr als 2.000 Menschen an Corona erkrankt.

Die Zahl der aktuell am SARS-Cov-2-Virus Erkrankten in Österreich ist am Mittwoch auf 2.043 Personen gesunken. Bisher gab es in Österreich 15.402 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand sind österreichweit 580 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 12.779 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 517 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 131 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Die meisten aktuellen Fälle gibt es weiterhin in Wien mit 552. Dahinter folgen die Steiermark (471), Niederösterreich (345) und Tirol (240 Fälle). Am wenigsten aktuelle Fälle gibt es in Kärnten mit 20.

Drei weitere Todesopfer in Wien

Stand Mittwoch, 29. April 2020, 08.00 Uhr, sind in Wien 2.472 Erkrankungen bestätigt. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 130. Zwei Frauen (86, 88) und ein Mann (85) sind verstorben. 1.790 Personen sind genesen.

Weitere Tote auch in der Steiermark

In der Steiermark sind drei weitere mit dem Coronavirus infizierte Personen gestorben. Es handelt sich um zwei Männer (Jahrgang 1931 und 1938) aus dem Bezirk Graz-Umgebung und eine Frau (Jahrgang 1940) aus Graz, teilte das Land Steiermark am Dienstagabend mit. Die Zahl der aktiv an Covid-19 Erkrankten sank demnach auf 509 Personen.

Es seien fünf neue Infektionen hinzu gekommen, während im selben Zeitraum 49 Personen für genesen erklärt wurden, hieß es weiter. Die Neuinfektionen betrafen die Landeshauptstadt Graz sowie die Bezirke Graz-Umgebung und Leibnitz. In den zehn restlichen Bezirken sei innerhalb der vergangenen 24 Stunden kein neuer Coronafall bestätigt worden.

Bisher wurden in der Steiermark 1.752 Personen positiv auf das Coronavirus gestestet. Davon gelten 1.117 Personen als genesen.