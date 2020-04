Die neuesten Corona-Zahlen: 10.769 Fälle und 150 Tote

Zuletzt wurden weitere Corona-Todesfälle in der Steiermark und Vorarlberg gemeldet.

10.769 Infektionen mit SARS-CoV-2 in Österreich sind Donnerstagmorgen (Stand: 8.00 Uhr) vom Dashboard des Gesundheitsministeriums ausgewiesen worden. Die meisten Fälle gab es mit mehr als 2.453 in Tirol, auf den Plätzen folgten Niederösterreich und Oberösterreich, die mit jeweils rund 1.700 Infektionen beinahe gleichauf lagen. In Wien wurden etwas mehr als 1.500 Infektionen bestätigt.

+++ Weiter unten im Artikel finden Sie den LIVE-TICKER +++ Eine Frau aus dem Bezirk Leoben, Jahrgang 1941, ist am Mittwoch an den Folgen des Coronavirus gestorben. Sie ist damit das 35. Todesopfer in der Steiermark, wie die Landessanitätsdirektion am Mittwochabend mitteilte. Die meisten Todesfälle verzeichnete demnach der Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit zehn, im Bezirk Graz-Umgebung starben acht, in der Landeshauptstadt sechs Personen in Folge einer Corona-Erkrankung. Im Bezirk Leibnitz gab es drei Todesfälle, im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag zwei und im Bezirk Deutschlandsberg, Leoben, Liezen, Murtal, Voitsberg und Weiz je einen Todesfall. 66-Jähriger drittes Todesopfer in Vorarlberg In Vorarlberg hat sich die Zahl der Covid-19-Toten auf drei erhöht. Beim Verstorbenen handelt es sich laut Angaben der Landespressestelle um einen 66-jährigen Mann mit erheblichen Vorerkrankungen. Die Zahl jener Patienten, die sich in Spitalsbehandlung befinden, ist von Dienstag auf Mittwoch stark von 62 auf 39 gesunken. Auf der Intensivstation lagen an beiden Tagen zwölf Patienten. In Vorarlberg wurden bis Mittwochabend (Stand: 17.00 Uhr) 3.899 Personen auf das Coronavirus getestet. Davon waren 683 mit dem Virus infiziert, um 26 bzw. knapp vier Prozent mehr als am Dienstagabend. 3.216 Tests brachten ein negatives Ergebnis. Am Mittwochabend galten in Vorarlberg 117 Personen der 683 Infizierten als genesen. Damit nahm die Zahl der akut Infizierten auf 566 ab. Am Dienstag waren noch 577 Personen (657 Infizierte/80 Genesene) mit dem Virus angesteckt gewesen.