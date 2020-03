Die neuesten Zahlen: 6.001 Fälle, 42 Tote

Gesundheitsminister Rudolf Anschober gibt Auskunft über die neuen Corona-Zahlen.

6.001 Menschen waren Donnerstagfrüh mit dem Coronavirus infiziert. Das gabt Gesundheitsminister Rudolf Anschober bekannt. Bestätigte Todesfälle durch Covid-19 gab es demnach 42. Die Zahl der Tests stieg von 32.407 auf 35.995.

Aus dem Burgenland wurden 89 Infizierte gemeldet, aus Kärnten 168 und aus Niederösterreich 799. In Oberösterreich erreichte die Zahl der Erkrankten mit 1.024 den vierstelligen Bereich. In Salzburg gab es 558 Covid-19-Fälle, in der Steiermark 633 und in Tirol weiterhin die höchste Zahl mit 1.460. In Vorarlberg waren 422 Personen infiziert und in Wien 735.

+++ Hier gibt's alle aktuellen Zahlen aus Österreich, Ihrem Bundesland und Ihrem Bezirk +++



Positiv ist: Bei 89 % der ­Corona-Erkrankten in Österreich gibt es einen milden Erkrankungsverlauf, erklärte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Sie seien in häuslicher Pflege. 9,75 Prozent müssen in einem Krankenhaus behandelt werden. Das sind 542 der infizierten Österreicher. Rasch geht aber die Zahl der Schwerkranken nach oben: 1,6 Prozent davon, also 89 Patienten, müssen inzwischen intensivmedizinisch betreut werden. Zuletzt waren es nur 14 Patienten. Der Anstieg erklärt sich daraus, dass die Bundesländer nun direkt an das Statistikportal des Ministeriums melden.

Tödlich

Auch die Zahl der Todesopfer geht nach oben. Innerhalb von nur drei Tagen hat sie sich mehr als verdoppelt – von 16 auf 42. Die meisten Todesopfer sind in Wien und Niederösterreich zu beklagen. Zwölf Menschen starben dort jeweils am Coronavirus.

Weltweit mehr als 20.000 Todesopfer

An dem neuartigen Coronavirus sind weltweit bereits mehr als 20.000 Menschen gestorben. Die meisten Opfer der Pandemie gab es in Europa, wie eine Zählung der Nachrichtenagentur AFP auf Basis der am Mittwoch um 18.00 Uhr vorliegenden Daten ergab. Von den insgesamt 20.334 Todesfällen wurden 13.581 in Europa gezählt.

Italien ist mit 7.503 Corona-Toten das am stärksten von der Pandemie betroffene Land in Europa. An zweiter Stelle kommt Spanien mit 3.434 Todesfällen. Spanien überholte am Mittwoch China, von wo aus sich das neuartige Coronavirus verbreitet hatte und wo bisher 3.281 Menschen an der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 starben.

Mehr als 200 Tote in Deutschland

In Deutschland sind bisher mehr als 37.000 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die gemeldeten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Besonders hohe Zahlen haben Nordrhein-Westfalen mit fast 9.700 Fällen sowie Bayern mit fast 7.300 und Baden-Württemberg mit mehr als 7.200 Fällen.

Gerechnet auf 100.000 Einwohner verzeichnet Hamburg mit 78,8 die meisten Infektionen (Stand Mittwoch 20.30 Uhr). Mehr als 200 mit SARS-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bisher deutschlandweit gestorben. Zwei weitere Deutsche starben nach Auskunft des Robert Koch-Instituts während einer Reise in Ägypten.