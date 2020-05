Diese Bezirke sind seit Tagen komplett Corona-frei

In fast 20 Bezirken Österreichs gibt es seit einer Woche oder mehr keine neuen Virus-Fälle.

Die Neuinfektionen gehen österreichweit zurück – aktiv erkrankt sind nur noch rund 1.500 Österreicher. In vielen Bezirken gibt es seit Tagen, wenn nicht schon seit mehr als zwei Wochen keinen einzigen neuen Corona-Fall. Sieger von Anfang an hier: das Örtchen Rust im Burgenland. Es ist seit Beginn der Krise vom Virus verschont geblieben.

Jetzt verkündete die Stadt Wels (Oberösterreich): „Wir sind Corona-frei.“ Es gäbe zwar noch einen, mittlerweile zweimal negativ getesteten Patienten, der noch in der Statistik aufscheint – allerdings gelte dieser demnächst wohl auch als genesen. Auch Kirchdorf (OÖ) ist laut offiziellen Zahlen des Landes Covid-19-frei.

Weiters darf sich Hermagor in Kärnten über keine Neuinfektionen seit zwei Wochen freuen. Hier gab es insgesamt ohnehin nur 5 Fälle – vier davon Anfang April. Hermagor wird wohl bald der erste Kärntner Bezirk ohne Virus sein. In Tirol ist es der Bezirk Reutte, in Salzburg Tamsweg – und in Niederösterreich sind es Melk und Waidhofen an der Ybbs (seit 1 Woche ohne neue Fälle).

Minimaler Anstieg in Wien – 15 neue Fälle an einem Tag

Im Bundesländer-Vergleich hinkt Wien hinterher. Zuletzt stiegen die Fälle wieder um 0,7 Prozent – in Zahlen handelt es sich aber von Montag auf Dienstag um nur 15 neue Fälle.

Diese Bezirke sind 2 Wochen ohne Neuinfektion:

Reutte (Tirol)

Villach Land (Knt.)

Hermagor (Knt.)

Feldkirchen (Knt.)

Sankt Veit (Knt.)

Waidhofen/Ybbs (NÖ)

Kirchdorf (OÖ)

Grieskirchen (OÖ)

Tamsweg (Sbg.)

Eisenstadt (Bgld.)

Diese Bezirke sind 1 Woche ohne Neuinfektion:

Spittal an der Drau

Klagenfurt Land

Völkermarkt

Murau (Stmk.)

Murtal (Stmk.)

Neusiedl a. See (Bgdl.)

Gmunden (OÖ)

Melk (NÖ)

Wels (OÖ)