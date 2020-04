Diese Länder sind (angeblich) noch Corona-frei

In diesen 16 Staaten gibt es offiziell noch keinen einzigen Corona-Fall.

Die Corona-Krise hält die Welt weiterhin in Atem. Aktuell sind rund 1,4 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 82.000 Personen sind bereits an Covid-19 gestorben. Während die meisten Fälle in den USA, Spanien und Italien gemeldet werden, gibt es auch noch Länder, die zumindest offiziell Corona-frei sind.

Laut den Daten der John-Hopkins-Universität gibt es derzeit auf der Welt 16 Staaten, die noch keinen einzigen Fall verzeichnen: Komoren, Kiribati, Lesotho, Marshall-Inseln, Mikronesien, Nauru, Nordkorea, Palau, Samoa, Salomonen, Tadschikistan, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Vanuatu, Jemen.

Erhebliche Zweifel

Dabei handelt es sich zum einen um teils weit abgelegene Insel-Staaten. Zum anderen handelt es sich aber auch um Krisenländer und Diktaturen. Hier bezweifeln zahlreiche Experten, dass es tatsächlich noch keinen Corona-Fall gebe.

So rühmt sich etwa Nordkorea nach wie vor, von der Pandemie verschont geblieben zu sein, "Bisher ist in unserem Land kein einziger Mensch mit dem neuartigen Coronavirus infiziert worden", sagte Pak Myong Su, Direktor der Abteilung für Epidemiebekämpfung Nordkoreas. Angesichts der Nähe Nordkoreas zu China, wo das Virus erstmals auftrat, wird die Aussage aus dem abgeschotteten Staat international angezweifelt.

Laut Experten ist das international isolierte Nordkorea wegen seines schwachen Gesundheitssystems besonders anfällig für das Virus. Im März sagte der oberste US-Militärkommandeur in Südkorea, General Robert Abrams, er sei "ziemlich sicher", dass der Norden bestätigte Ansteckungsfälle habe.

Pjöngjang, das wegen seines Atom- und Raketenprogramms zahlreichen internationalen Sanktionen unterliegt, hatte zuvor bereits um Unterstützung im Kampf gegen das Coronavirus gebeten. Im Februar sendete Russland nach eigenen Angaben 1.500 Test-Kits nach Pjöngjang. Auch US-Präsident Donald Trump bot in einem persönlichen Brief an Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un "Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Epidemie" an.