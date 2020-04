Diese Mäci-Filialen öffnen heute

Auch das Zustellungsservice McDelivery arbeitet – mit eingeschränktem Sortiment.

Burger & Co. Die Fastenzeit für Fastfood-Fans ist vorbei: Ab heute haben 70 „Mäcis“ österreichweit wieder geöffnet – in allen McDrive-Standorten kann vom Auto aus eingekauft werden. Der Kundenbereich bleibt geschlossen. Auch das Sortiment ist eingeschränkt – alle Klassiker wie Big Mac, Royal TS, Double Cheeseburger, Hamburger sowie Chicken McNuggets oder Pommes sind aber am Start. Die Ausgabe erfolgt kontaktlos und damit sicher. Bestellt kann auch bei McDelivery werden. Bei den Öffnungszeiten gibt es vorerst noch deutliche Einschränkungen. Die Kernzeit liegt zwischen 11 und 20 Uhr.

© McDonalds

Diese McDrives sperren auf

Wien

1050, Margaretengürtel 45

1090, Hernalser Gürtel 82a-87

1100, Triesterstraße 70

1110, Kaiser-Ebersdorfer-Str. 322

1130, Hietzinger Kai 137

1140, Hadikgasse 254

1190, Heiligenstädter Straße 66-68

1210, Brünner Straße 170

1210, Leopoldauer Straße 49

1220, Wagramer Straße 54

1220, Breitenleer Straße S2

1220, Seestadtstraße 4

Niederösterreich

2020 Hollabrunn, Gschmeidlerstaße 14-18

2100 Korneuburg, Stockerauer Straße 183

2130 Mistelbach, Mitschastraße 37a

2232 Deutsch Wagram, Dammstraße / B8

2320 Schwechat, Brucker Bundesstraße 6

2345 Brunn am Gebirge, Wiener Straße 131-133

2351 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd

2544 Leobersdorf, Europastraße 3

2620 Neunkirchen, Triester Str. / Friedr.-Schwarzott-Str.

2700 Wiener Neustadt, Pottendorfer Straße 45

3040 Neulengbach, St. Pöltner Straße 116

3100 St. Pölten, Mariazeller Straße 93

3107 St. Pölten, Dr.-Adolf-Schärf-Straße 12

3442 Langenrohr, Teichstraße 3

3500 Krems, Wiener Straße 96 / Bühl Center

3580 Frauenhofen, Wiener Straße 4

3910 Zwettl, Andre-Freyskorn-Straße 2

Burgenland

7400 Oberwart, Grazer Straße 121

7000 Eisenstadt, Ruster Straße 147

7100 Neusiedl am See, Wiener Straße 116

Tirol