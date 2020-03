Diese Woche 200.000 Corona-Arbeitslose

Corona greift neben unserer Gesundheit auch immer stärker den Arbeitsmarkt an.

Wien. Das Coronavirus raubt uns die Arbeitsplätze, die Zahlen explodieren. In der Zeit vom 15. März bis vergangenen Freitag verloren 170.000 Menschen in Österreich ihre Beschäftigung wegen des Virus. Schon davor gab es 400.000 Arbeitslose.

Es trifft alle Branchen, die großen wie die kleinen Unternehmen. Die Fluglinie Laudamotion kündigte am Freitag 550 Mitarbeiter, das Gastro-Imperium Do & Co musste 800 Menschen beim AMS anmelden. Experten rechnen damit, dass es bis Mitte dieser Woche bereits 200.000 Arbeitslose wegen der Corona-Krise geben wird. Das wäre ein Anstieg um 50 % in zweieinhalb Wochen!

»Die Leute haben keine Chance auf neuen Job«

„Nicht genug“. ÖGB-Chef Wolfgang Katzian fordert jetzt eine Erhöhung des Arbeitslosengelds. 55 % des Einkommens sind nicht genug, sagte er in der ORF-Pressestunde: „Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, weil die Leute keine Chance haben, einen neuen Job zu finden.“

Sein Appell: „Unternehmen sollen das neue Kurzarbeitsmodell nutzen, statt die Arbeitnehmer rauszuschmeißen … Die Arbeitslosen sind die Ärmsten der Armen mit großen Existenzängsten, da muss man was machen.“Zustimmung kam sofort. Erwartungsgemäß etwa von SP-Chefin Rendi-Wagner: „Wir dürfen nicht tatenlos zuschauen.“ Aber auch von der FPÖ, Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch: „Die Erhöhung soll umgehend durch die Bundesregierung und das AMS umgesetzt werden.“