Trotz Besuchsverbot hat ein junger Mann einen Weg gefunden, seinen Vater im Altenheim zu besuchen – das Foto von diesem außergewöhnlichen Besuch wird gerade tausendmal im Netz geteilt.

Gerade für ältere Menschen kann die Ansteckung mit dem Coronavirus lebensgefährlich sein – aus diesem Grund verordnen viele Länder bereits Besuchsverbote in Alten- und Pflegeheime oder appellieren an die Bevölkerung, Oma und Opa derzeit nicht zu besuchen.

Um seinem Vater dennoch einen Besuch abstatten zu können, damit er nicht einsam ist, hat ein junger Mann aus dem US-Bundesstaat Minnesota einen besonder kreativen Weg gefunden. Er platzierte einfach einen Campingstuhl vor dem Fenster des Altenheims und rief seinen Vater am Handy an – so können sich die beiden jederzeit sehen, ohne gegen die Vorsichtsmaßnahmen zu verstoßen.

Eine Pflegerin fotografierte Vater und Sohn bei einem der Besuche und postete das rührende Bild auf facebook – der Moment begeisterte die User so sehr, dass das Foto innerhalb weniger Stunden fast eine Million mal geteilt wurde.