Drei weitere Corona-Tote in der Steiermark

Insgesamt gibt es derzeit in Österreich nur noch 2.208 Erkrankte.

In der Steiermark sind drei weitere mit dem Coronavirus infizierte Personen gestorben. Es handelt sich um zwei Männer (Jahrgang 1931 und 1938) aus dem Bezirk Graz-Umgebung und eine Frau (Jahrgang 1940) aus Graz, teilte das Land Steiermark am Dienstagabend mit. Die Zahl der aktiv an Covid-19 Erkrankten sank demnach auf 509 Personen.

Es seien fünf neue Infektionen hinzu gekommen, während im selben Zeitraum 49 Personen für genesen erklärt wurden, hieß es weiter. Die Neuinfektionen betrafen die Landeshauptstadt Graz sowie die Bezirke Graz-Umgebung und Leibnitz. In den zehn restlichen Bezirken sei innerhalb der vergangenen 24 Stunden kein neuer Coronafall bestätigt worden.

Bisher wurden in der Steiermark 1.752 Personen positiv auf das Coronavirus gestestet. Davon gelten 1.117 Personen als genesen.

2.208 Personen aktuell in Österreich an Corona erkrankt

Die Zahl der aktuell am SARS-Cov-2-Virus Erkrankten in Österreich ist am Dienstag auf 2.208 Personen gesunken. Der Rückgang im 24-Stunden-Vergleich beträgt somit 6.6 Prozent oder 155 Personen weniger (Stand 9.30 Uhr). 561 dieser Erkrankten werden in einem Spital behandelt, 136 davon auf einer Intensivstation.

Die diesbezügliche Spitze wurde am 8. April mit 267 gemeldeten Intensivpatienten erreicht. Bisher gab es in Österreich laut Innenministerium 15.357 positive Testergebnisse (plus 0,5 Prozent) auf das Coronavirus. 12.580 sind nach einer Infektion wieder genesen. 569 Personen sind österreichweit an den Folgen einer Erkrankung an Covid-19 verstorben, womit im 24-Stundenvergleich 20 neue Todesfälle dazu gekommen sind, der Großteil davon in Wien mit 14 Toten.

Wien hat die meisten Todesopfer

Aktuell gibt es in Wien 2.435 Personen, die sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben. Das teilten die Landessanitätsdirektion und der medizinische Krisenstab der Stadt am Dienstag in einer Aussendung mit (Stand: 8.00 Uhr). Im 24-Stunden-Vergleich wurden 30 Neu-Erkrankungen verzeichnet. Einen Zahlensprung gab es bei den gemeldeten Todesfällen - nach 113 Montagfrüh waren es heute 127.