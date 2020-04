Drei weitere Coronavirus-Tote in der Steiermark

Die neuesten Corona-Zahlen: 11.108 Fälle und 166 Tote - 1.057 Covid-19-Patienten in Spitälern, davon 227 auf Intensivstationen.

Drei weitere Menschen sind in der Steiermark nach einer Erkrankung am Coronavirus ums Leben gekommen. Laut steirischer Landessanitätsdirektion handelte es sich um zwei Männer, Jahrgänge 1928 bzw. 1929, sowie um eine 1949 geborene Frau. Damit sind in der Steiermark bisher 38 Menschen an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Fälle betrafen die Bezirke Hartberg-Fürstenfeld, Voitsberg und Weiz.

Ein weiterer Toter in Tirol

In Tirol sind mit Stand Donnerstagabend bereits 631 Personen vom Coronavirus wieder genesen - einen Tag zuvor waren es zum selben Zeitpunkt 546. Indes kam ein Todesopfer hinzu: Eine 75-jährige Frau mit Vorerkrankungen aus dem Bezirk Kufstein starb am Virus.

Indes waren im Bundesland 2.040 Personen infiziert (exklusive der Genesenen) - Mittwochabend war die Zahl bei 1.987 Patienten gelegen. In den vergangenen 24 Stunden verzeichnete Tirol 142 Neuerkrankungen. 19.982 Tests wurden bis dato durchgeführt. Die Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen belief sich auf 2.150.

Vier weitere Todesfälle in Oberösterreich

Linz. In Oberösterreich sind von Mittwoch auf Donnerstag vier Corona-Todesfälle dazugekommen, insgesamt liegt die Zahl im Bundesland damit bei 16. Die Neuinfektionen stiegen erneut etwas langsamer an. Bisher haben sich in Oberösterreich 1.754 Menschen mit dem Virus infiziert, abzüglich der Genesenen und der Toten sind damit aktuell 1.364 Personen Corona-positiv.

Neben einer 86-Jährigen aus dem Bezirk Eferding, einem 74-Jährigen aus Linz und einer ebenfalls 74-jährigen Frau aus dem Bezirk Vöcklabruck - alle mit schweren Vorerkrankungen - starb auch ein 55-Jähriger aus Linz. In seinem Fall wurde eine Obduktion angeordnet, Details zu dem Todesfall waren nicht bekannt.

Die Zahl der Erkrankungen ist zwar am Donnerstag weiter gestiegen, aber die Zunahme sei neuerlich gesunken, hieß es in einer Aussendung des Landes. Der Krisenstab sehe darin ein Indiz, dass die Maßnahmen zu wirken beginnen. Abermals wurde an die Oberösterreicher appelliert, die Maßnahmen einzuhalten und nur im eigenen Ort spazieren zu gehen anstatt Ausflugsziele anzusteuern.

Von den oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen sind mittlerweile 22 Einrichtungen betroffen. Insgesamt wurden bisher 34 Bewohner und 31 Mitarbeiter positiv getestet. Neu dazugekommen ist das Heim Aigen-Schlägl, dort wurden drei Mitarbeiter positiv getestet, weitere Untersuchungen waren noch am Laufen. Vergleichsweise gute Nachrichten gab es aus dem Bezirksseniorenheim Unterweißenbach, wo eine Pflegekraft infiziert ist: Dort sind die Tests der übrigen 90 Mitarbeiter und 73 Bewohner mit drei Ausnahmen ausgewertet und allesamt negativ.

Zwei weitere Senioren in Seniorenheim infiziert

Die Stadt Linz meldete, dass im Seniorenzentrum Keferfeld-Oed, wo sich ein Bewohner während eines Krankenhausaufenthaltes infiziert hatte, nun entgegen der Erwartungen zwei weitere Senioren und eine Mitarbeiterin positiv getestet worden sind. Von den 90 Bewohnern standen noch 30 Tests aus, bei den Mitarbeitern 20. Im Seniorenzentrum Franz Hillinger dürfte sich ein Mitarbeiter, der zuletzt vor zehn Tagen im Dienst war, außerhalb seines Arbeitsfeldes infiziert haben. Im betroffenen Wohnbereich wurden Tests angeordnet, laut Stadt ist es aber eher unwahrscheinlich, dass sich jemand angesteckt hat.

Auch eine Einrichtung für Menschen mit Beeinträchtigungen ist betroffen. In der Invita Engelhartszell wurden vier Mitarbeiterinnen abgesondert - zwei sind infiziert, zwei hatten engen Kontakt zu ihnen. Elf Bewohner wurden negativ getestet.

In Linz ist nach einem Kindergarten im Stadtteil Urfahr nun auch ein zweiter in Auwiesen betroffen: In beiden Fällen ist je eine Pädagogin erkrankt. Die Ergebnisse der restlichen Tests waren noch ausständig.

Damit 166 Menschen in Österreich am Virus gestorben

Mit den weiteren vier Todesfällen in Oberösterreich steigt die Zahl der Toten auf 166. 1.057 Covid-19-Kranke befanden sich zur Behandlung in Krankenhäusern. 227 der Patientinnen und Patienten wurden auf Intensivstationen versorgt. 1.749 vormalige SARS-CoV-2-Infizierte sind wieder genesen.

Bisher gab es in Österreich 10.967 positive Testergebnisse, teilte das Innenministerium weiter mit (Stand Donnerstag 15.30 Uhr). Bei der Zahl der Tests hatte Gesundheitsminister Rudolf Anschober kurz zuvor in einer Pressekonferenz einen starken Anstieg berichtet: Mittlerweile seien 92.190 Testungen auf SARS-CoV-2 durchgeführt worden.

Die Todesfälle verteilten sich laut Gesundheitsministerium (Stand Donnerstag 9.30 Uhr) nach Bundesländern wie folgt: Burgenland (3), Kärnten (2), Niederösterreich (28), Oberösterreich (14), Salzburg (12), Steiermark (35), Tirol (28), Vorarlberg (5), Wien (31).

Bisher 92.190 Testungen in Österreich Bisher hat es in Österreich 92.190 Testungen auf SARS-CoV-2 und damit deutlich mehr, als zuletzt vom Gesundheitsministerium verlautbart wurde, gegeben. Das gab Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt. Mit gestern, Mittwoch, waren bundesweit knapp 56.000 Testungen ausgewiesen worden. "Es gibt deutlich mehr Testungen, als in den Tagesmeldungen ersichtlich", sagte Anschober. Als Grund für die Differenz nannte Anschober, dass viele kleine Labors - österreichweit führen mittlerweile über 40 diese Tests auf das Coronavirus durch - noch nicht mit der Schnittstelle verbunden sind, die direkt Daten ins Epidemiologische Meldesystem (EMS) einspeist. Erster Fall in Ischgl bereits am 5. Februar Der erste Corona-Fall ist in Ischgl bereits am 5. Februar aufgetreten. Dabei hat es sich um eine Schweizer Touristin gehandelt, die erst Wochen später positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde. Das gab Franz Allerberger, Leiter des Bereichs Humanmedizin der AGES (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) am Donnerstag bekannt. Der bisher viel genannte Barkeeper, dem in Medien unterstellt wurde, Dutzende in einem Apres-Ski-Lokal angesteckt zu haben, war demnach nicht der "Spreader". Vielmehr war er laut Allerberger der Erste von den in Ischgl Erkrankten, der zum Arzt ging und Anfang März positiv getestet wurde. Er habe fälschlicherweise die Rolle des angeblichen Weiterverbreiters "umgehängt bekommen", betonte Allerberger. Schon Wochen vor ihm sei beispielsweise eine Kellnerin mit dem Coronavirus infiziert worden.