Ehepaar will Marathon auf Balkon laufen

Laufen gegen den Lagerkoller: Ein Ehepaar in Dubai hat eine ganz besondere Idee gegen den Coronavirus-Lagerkoller.

Dubai. Angesichts abgesagter Sportveranstaltungen wegen der Coronavirus-Pandemie hat ein in Dubai lebendes Ehepaar aus Südafrika beschlossen, einen Marathon auf dem eigenen Balkon zu laufen. Am Samstag wollen Collin und Hilda Allin ihren 42,5-Kilometer-Lauf auf dem Balkon im Internet live übertragen.

"Dauer: Sieben bis acht Stunden"

Der Marathon auf dem 19-Meter langen Balkon werde voraussichtlich sieben bis acht Stunden dauern, sagte das Ehepaar. Die Idee sei entstanden, "um den Menschen etwas anderes zu geben, an das sie denken können", sagte Collin Allin mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie. "Es geht darum, Menschen miteinander zu verbinden, weil alle über die Auswirkungen des Coronavirus besorgt sind", fügte der 41-jährige Extremsportler hinzu.

Tochter versorgt Eltern mit "Energie"

Auch der Tochter des Ehepaars kommt bei dem Marathon eine wichtige Rolle zu: Die zehnjährige Geena soll ihre Eltern während des Marathons mit Wasser und Snacks versorgen.



Es handelt sich nicht um den ersten Balkon-Marathon seit Beginn der Pandemie. In Frankreich bildete sich eine kleine Internet-Fangemeinde um einen 32-Jährigen, der in sechs Stunden mehr als 6.000 Umrundungen seines sieben Meter langen Balkons zurücklegte. Ein anderer Mann absolvierte einen Marathon auf seiner Terrasse: In etwas mehr als fünf Stunden schaffte er die 42,5 Kilometer, indem er die Terrasse 727 Mal umrundete.



Die Vereinigten Arabischen Emirate, zu denen Dubai gehört, haben wegen der Coronavirus-Pandemie strikte Ausgangsbeschränkungen verhängt. Zwischen Donnerstag und Sonntag gilt eine nächtliche Ausgangssperre. Auf dem höchsten Wolkenkratzer der Welt, dem Burj Khalifa in Dubai, leuchtete am Mittwoch der Slogan "Stay Home" (Bleiben Sie zu Hause). Bisher wurden in den Emiraten mehr als 150 Infektions- sowie zwei Todesfälle registriert.