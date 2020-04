Ein Infizierter steckt nur noch 0,63 Personen an

Nur 77 neue Fälle in 24 Stunden - Der jüngste Trend auf flachem Niveau macht den Österreichern Mut.

Wien. Die Situation rund um SARS-CoV-2 stellt sich laut den Berechnungen der Epidemiologen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) und beteiligter Statistiker der TU-Graz weiterhin relativ positiv dar: Die effektive Reproduktionszahl - wie viele Personen ein Infizierter ansteckt - beträgt nur noch 0,63 (21. April).

Die Experten haben die "epidemiologischen Kennzahlen der Entwicklung des Covid-19-Ausbruchs unter Verwendung des Labordiagnose-Datums für den Zeitraum 9. April bis 21. April", berechnet. Die Datenbasis bezieht sich auf 1.777 diagnostizierte Fälle in der genannten Zeitperiode in Österreich. Am 12. März war die geschätzte effektive Reproduktionszahl des Virus noch zwischen 3,5 und 4,0 gelegen. Das bedeutet, dass zur stärksten Zeit der Virusverbreitung eine angesteckte Person statistisch mehr als 3,5 weitere Menschen infizierte.

Die Zahl nahm danach jedoch ständig ab. Am 1. April betrug die effektive Reproduktionszahl nur noch 1,14. Ab 5. April lag sie unter der Marke von 1, die für die Überwindung der Covid-19-Pandemie notwendig wäre.

Die tägliche Steigerungsrate bei SARS-CoV-2 wird in der aktuellen Berechnung mit minus 12,3 Prozent angegeben. Sowohl die effektive Reproduktionszahl als auch die Abnahme der Neuinfektionen waren im Vergleich zu den Werten vom 17. April gleich geblieben, wie die Fachleute mitteilten.

„Corona-Kurve“ verflacht in Österreich zusehends

Die Anzahl der Neuinfektionen steigt weltweit stark an. Trauriger Spitzenreiter sind weiterhin die USA: 900.000 Fälle, rund 52.000 am Virus Verstor­bene. Am Donnerstag betrauerten die USA über 3.176 Tote. Immerhin konnte tags darauf vermeldet werden, dass 1.258 neue Opfer im 24-h-Zeitraum die niedrigste Zahl seit drei Wochen bedeute. Experten warnen jedoch weiterhin vor verfrühter Hoffnung.

+++ Alle aktuellen Entwicklungen im LIVETICKER weiter unten +++

Österreich steht im internationalen Vergleich sehr gut da. Die „Corona-Kurve“ verflacht zusehends. Mit 77 Neuerkrankten im 24-Stunden-Vergleich blieb der Anstieg im klar zweistelligen Bereich. Die Zahl der aktuell Erkrankten sank um 160 Personen bzw. knapp 6 Prozent auf 2.509. 12.103 Menschen sind bereits wieder genesen – mit Stand Samstag, 15.30 Uhr. 518 Menschen starben laut Gesundheitsministerium bisher an dem Virus.

Drei weitere Todesopfer in Wien

Wien. In der Bundeshauptstadt Wien gibt es mit Stand Sonntag (8.00 Uhr) insgesamt 2.392 bestätigte Fälle einer Coronavirus-Infektion. Das teilte der Krisenstab in eine Aussendung mit. Es sind dies um 26 mehr als am Tag davor. Auch drei weitere Todesfälle wurden gemeldet.

Es handelte sich dabei um eine 77-jährige Frau und zwei 80 und 85 Jahre alte Männer mit Vorerkrankungen, hieß es. 1.766 Personen sind in Wien inzwischen wieder von einer Covid19-Erkrankung genesen.

2.026 Covid-19-Patienten in Niederösterreich genesen

St. Pölten. In Niederösterreich galten mit Sonntagfrüh 2.026 Covid-19-Patienten als genesen. Das waren laut Sanitätsstab um 76 mehr als am Vortag. Die bestätigten positiven Fälle stiegen indes um sieben auf 2.554.

Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen im Bundesland blieb mit 90 unverändert. Zudem teilte der Sanitätsstab mit, dass in Niederösterreich bisher 25.849 Testungen durchgeführt wurden.

Warten auf Auswirkung der Geschäftsöffnungen

608 Personen befinden sich wegen einer ­Coronavirus-Erkrankung in Krankenhaus-Behandlung, 148 davon auf Intensivstationen. Das sind acht weniger als am Freitag.

Bis zum gestrigen Samstag waren elf Tage vergangen, seit am 14. April die ersten Geschäftsöffnungen erfolgten. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) wies darauf hin, dass sich etwaige Auswirkungen der Maßnahme auf aktuelle Zahlen mit zumindest 12-tägiger Verspätung zeigen würden. Erste Hinweise könnten sich demnach am heutigen Sonntag ergeben.