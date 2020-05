Entwarnung in Wien: Nur 10 neue Corona-Fälle

Nachdem gestern gleich 42 Personen infiziert wurden, gehen die Zahlen nun wieder deutlich zurück.

Der medizinische Krisenstab der Hauptstadt zählte in der Zeit von Donnerstag bis Freitagfrüh 10 Menschen, die neu an Covid-19 erkrankt sind. Damit kann vorerst Entwarnung gegeben werden, nachdem gestern ganze 42 neue Fälle gemeldet wurden.

Insgesamt haben sich bis dato 2.664 Personen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 1.992 sind wieder genesen, die Zahl der aktiv Kranken sank deutlich auf 531. Allerdings gab es auch drei Todesfälle. Zwei Männer (89 und 78) sowie eine Frau (87) sind am Virus gestorben – alle Patienten hatten Vorerkrankungen.

Der massive Anstieg gestern beunruhigte: "In einigen Fällen waren es Kontaktpersonen von aktuell Erkrankten, die mittels Contact-Tracing gefunden wurden. Zusätzlich gibt es auch einige tatsächlich neue Fälle. Man muss sich das genau anschauen, warum es jetzt diese Zunahme gab", so eine Sprecherin des Krisenstabes.

Nur noch 1.324 Erkrankte in Österreich

Auch in Österreich ging die Zahl der Erkrankten wieder deutlich zurück. Mit Stand Freitag sind nur noch 1.324 Personen erkrankt. Die meisten aktiven Fälle gibt es dabei weiterhin in Wien. 614 Menschen sind bisher an Corona gestorben.

Inzwischen mehr als 150.000 Todesopfer in Europa