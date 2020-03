Erschütternd! Jetzt auch neue Horrorbilder aus Spanien

Die Opferzahlen steigen nun auch in Spanien dramatisch, das System steht vor dem Kollaps.

In Spanien sind innerhalb von 24 Stunden fast 400 weitere Menschen an der durch das Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Es seien 394 neue Todesfälle registriert worden, teilte am Sonntag die Regierung in Madrid mit. Dies sei ein Anstieg um rund 30 Prozent. Damit starben in Spanien bereits 1.720 Menschen. Spanien ist nach Italien das am meisten von der Coronavirus-Pandemie betroffene Land in Europa. Die Zahl der Infizierten lag am Sonntag bei 28.572. Dies waren nach Angaben des Gesundheitsministeriums 3.646 mehr Fälle und damit 14,6 Prozent mehr als noch am Vortag.

Wie schlimm die Situation in Spanien ist, zeigen Videos aus den Krankenhäusern. Die Clips, die im Infanta Leonor Spital und im Severo Ochoa de Leganes Krankenhaus in der spanischen Hauptstadt Madrid aufgenommen wurden, zeigen dutzende Corona-Patienten, die am Boden liegen oder in den völlig überfüllten Korridoren auf ihre Behandlung warten.

In den Clips hört man immer wieder hustende Patienten, während sich ein Arzt durch die Menschenmenge drängt.