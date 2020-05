Erstaunlich: London ist bald coronafrei

Kaum mehr Neuinfizierungen in der vor Kurzem noch massiv coronageplagten Metropole.

Der britische Premierminister Boris Johnson steht schwer unter Druck. Er soll viel zu spät auf die Gefahr durch Coronaviren reagiert haben. Mehr als 40.000 Tote beklagt das Land.

Halbiert. In ganz Großbritannien gab es in der schlimmsten Phase bis zu 6.000 Neuerkrankungen täglich. Eine neue Studie zeigt jetzt: London könnte in zwei Wochen schon völlig coronafrei sein. Derzeit gibt es nur 24 neue Fälle pro Tag. Alle 3,5 Tage halbiert sich die Zahl der aktiv Kranken.

Die Studie kommt von Wissenschaftlern der renommierten Cambridge University, die Daten der Krankenkassen analysierten. Verdacht: Bereits 20 Prozent der Londoner waren bereits infiziert.