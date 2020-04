Erste Erfolge für Corona-Super-Medikament!

Diese Nachricht bringt Hoffnung im Kampf gegen das neuartige Coronavirus: Im Rahmen einer Medikamenten-Studie konnten erste Covid-19-Patienten innerhalb einer Woche das Krankenhaus verlassen.

Chicago. Laut Berichten des US-Gesundheitsportals "STAT" wurden erste positive Erfolge im Rahmen einer Coronavirus-Studie in Chicago verzeichnet. Das antivirale Medikament Remdesivir wurde an zahlreiche Covid-19-Patienten verabreicht – Mit überraschenden Erfolg. Fieber und Atembeschwerden der Infizierten gingen dank des Medikaments recht rasch zurück, sodass die Test-Patienten das Krankenhaus innerhalb einer Woche wieder verlassen konnten.

Die Studie wurde von der Universität Chicago durchgeführt, die für die ersten Tests insgesamt 125 Corona-Patienten "rekrutierte". 113 der Patienten galten als schwer krank. Die Studien-Teilnehmer wurden mit täglichen Remdesivir-Infusionen behandelt. Die vollständige Studie wurde jedoch noch nicht veröffentlicht.

Das Medikament Remdesivir wird vom kalifornischen Pharmaunternehmen Gilead Sciences produziert und zählt zu den wenigen Arzneimitteln, die das Coronavirus beeinflussen. Ursprünglich wurde Remdesivir im Kampf gegen Ebola entwickelt. Es könnte sich hierbei um das erste, für die breite Masse, zugelassene Medikament gegen die Lungenkrankheit Covid-19 sein.

"Die beste Nachricht ist, dass die meisten unserer Patienten bereits entlassen worden sind, was großartig ist", zitiert das US-Gesundheitsportal "STAT" die Infektions-Spezialistin Kathleen Mullane von der Universität Chicago. Die Aussage der Spezialistin stammt aus einer Video-Diskussion, die "STAT" zugespielt wurde. Mullane bestätigte die Existenz des Videos, wollte sich jedoch nicht weiter dazu äußern. Der Pharmakonzern "Gilean" erklärte in einer STellungnahme: "Was wir bisher sagen können, ist, dass wir auf Daten aus noch laufenden Studien warten."