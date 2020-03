Erstmals über 8.000 Corona-Infizierte in Österreich

Laut Innenministerium gibt es beriets 75 Tote - die meisten davon in Wien.

Erstmals stieg die Zahl der Coronavirus-Infizierten in Österreich auf über 8.000. Um 15 Uhr vermerkte das Gesundheitsministerium 8.030 offiziell Erkrankte. 774 dieser Personen sind im Spital, 135 liegen auf der Intensivstation. 68 Tote waren zu diesem Zeitpunkt offiziell aufgrund des Virus gestorben - zumindest laut Gesundheitsministerium.

Innenministerium korrigiert Angaben des Sozialressorts

Das Innenministerium veröffentlichte hingegen aber andere Zahlen . Demnach sind bereits 75 Menschen an den Folgen gestorben. 839 Personen liegen in Spitälern. 410 Menschen hingegen seien genesen.

Die meisten Toten gibt es in Wien (18), der Steiermark (17) und Niederösterreich (13) zu beklagen, wie aus den Zahlen des Ministeriums vom Freitag hervorgeht.

Im Durchschnitt der vergangenen vier Tage lag der tägliche Zuwachs bei rund 17,2 Prozent, am Freitag vergangener Woche lag dieser Wert noch bei 23,0 Prozent, also um knapp sechs Prozent höher. Die 7.995 Fälle von Samstag, 14.00, Uhr, nach Bundesländern aufgeteilt ergeben weiterhin besonders hohe Fallzahlen für Tirol (1.849), Oberösterreich (1.332) und Niederösterreich (1.262). In der Bundeshauptstadt Wien wurden 1.064 behördlich bestätigte Infektionen mit SARS-CoV-2 ausgewiesen. Das entspricht 53 Infizierten pro 100.000 Einwohnern.

Innenministerium korrigiert Angaben des Sozialressorts

Das Innenministerium veröffentlichte nun aber andere Zahlen als das Gesundheitsministerium. Demnach sind 7.960 Personen in Österreich infiziert und bereits 75 Menschen an den Folgen gestorben. 839 Personen liegen in Spitälern. 410 Menschen hingegen seien genesen.



Das Überschreiten der 1.000er-Grenze in Wien klingt weniger dramatisch, wenn man sich im Vergleich dazu die Lage in Tirol vergegenwärtigt: Im Bezirk Reutte - dem am geringsten betroffenen Bezirk - wurde das Coronavirus bei 28 Personen nachgewiesen. Das Außerfern hat allerdings nur knapp 33.000 Einwohner. Hochgerechnet auf 100.000 Einwohner wären das 85,71 Infizierte und damit vergleichsweise deutlich mehr als in Wien.



Den Peak, also den Höhepunkt der Erkrankungszahlen, erwartet Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) zwischen Mitte April und Mitte Mai. Das sei aber nur seine persönliche Einschätzung. Wenn der Peak später eintrete, werde er kleiner sein, und damit wäre auch das eine gute Nachricht, "weil dann waren diese Maßnahmen erfolgreich", sagte er bei einer Pressekonferenz.