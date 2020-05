Erstmals wieder mehr als 100 Neuinfektionen

Währen österreichweit die Zahl der aktiv Erkrankten abnimmt, steigt sie in Wien weiter.

Bisher gab es in Österreich 15.561 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand sind österreichweit 589 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 13.110 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 472 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 124 der Erkrankten auf Intensivstationen. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Innenministeriums hervor.

Im Vergleich zum Vortag gab es somit 109 Neuinfektionen und fünf neue Todesfälle. Die Zahl der aktuell Erkrankten nimmt weiterhin ab. Mit Stand Freitag gibt es noch 1.862 Erkrankte in Österreich. Am Donnerstag waren es noch 1.961.

Weiterer Anstieg in Wien