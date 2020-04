Ex-Disney-Star sammelt mit sexy Webcam-Shows Corona-Spenden

Maitland Ward war früher Schauspielerin in Disney-Produktionen – Jetzt sammelt sie mit Porno-Webcam-Shows Spenden für Covid-Betroffene.

Erotik-Star Maitland Ward soll nun auf einer pornographischen Webcam-Website Geld für, durch die recht strikten Corona-Maßnahmen beeinträchtigten, Erotik-Darsteller sammeln. Die Ex-Disney-Schauspielerin (unter anderem bekannt für ihre Rolle als Rachel McGuire in der 90-er-Sitcom "Boy Meets World") bietet ihre anzüglichen Shows auf der Seite "CamSoda" an. Maitland kündigte an, dass sie jeden Donnerstag um 19 Uhr eine einstündige "Live-Show" für ihre Fans veranstaltet. Die 42-Jährige setzte sich das Ziel 1000-4000 US-Dollar pro Monat zu sammeln, um das Geld anschließend an NGOs wie etwa "Free Speech Coalition's emergency performer's fund" zu spenden.

© getty images

Voller Erfolg. Der erste Stream der rothaarigen Porno-Darstellerin fand bereits am 2. April statt und brachte ihr 21.000 "Tokens" ein – Die ersten 1.014 US-Dollar wurden somit gesammelt. "Diese Community war so freundlich und hat mich so herzlich willkommen geheißen. Ich möchte ein bisschen was zurückgeben und sämtliche Darsteller und die Organisationen, die Darstellern helfen, so gut wie möglich unterstützen", sagte die 42-Jährige.