Ex-Ö3-Star holte Schutzmasken nach Österreich

130 Tonnen Schutzausrüstung wurden in zwei Fliegern von China nach Wien geflogen. Einer der Piloten ist kein Unbekannter.

130 Tonnen an Schutzmasken und Ausrüstung schickte China nach Österreich. Zwei Flieger der Austrian Airlines brachten die medizinische Ausrüstung gestern zu uns. Einer der Piloten ist der ehemalige Ö3-Star Hary Raithofer. Das Material wird nach Tirol – rund 20 Prozent – und der Rest nach Südtirol in Italien gebracht. Das österreichische Bundesheer wird den Konvoi begleiten, damit die Masken auch wirklich in den Krisenregionen ankommen. Das Rote Kreuz wird das Material testen und um Nachschub bitten.

Diskussion um Schutzmasken ausgebrochen

Jetzt ist auch in Österreich eine Diskussion um die Schutzmasken ausgebrochen: Spitäler quer durchs Land, Arztpraxen und Apotheker berichten, dass sie nicht ausreichend Masken für die Corona-Krise hätten.

Von ÖSTERREICH auf das Lager der Republik angesprochen, erklärt das Gesundheitsministerium, dass der Bestand noch evaluiert werde. Bislang hätten Spitäler und Bundesländer eigenständig eingekauft.

Versuch, Masken auch in Österreich zu produzieren

Jetzt soll es einen zentralen Einkauf geben. Vergangene Woche orderte das Gesundheitsministerium um zehn Millionen Euro Schutzausrüstung. Am Montag noch einmal um sechs Millionen Euro.

Zudem wird gerade geprüft, ob österreichische Unternehmer ihre Produktion umstellen können. So soll beispielsweise die Lenzing AG in Oberösterreich Schutzmasken produzieren.

Das Wirtschaftsressort hat zwei Millionen chirurgische Masken gekauft, die am Freitag kommen. Auch Kanzleramt und Rotes Kreuz bemühen sich um Anschaffung weiterer Schutzausrüstung.

In Frankreich haben indessen 600 Ärzte Strafanzeige gegen die ehemalige Gesundheitsministerin erstattet, da es an Schutzmasken fehlt. Das Gesundheitsministerium gab daraufhin bekannt, dass Frankreich derzeit 86 Mio. Masken (bei 66 Mio. Einwohnern) im Bestand der Republik habe und jetzt 250 Millionen zusätzliche geordert hätte.