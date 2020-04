Facebook startet "Coronavirus-Tracker"

Laut Facebook-Chef Mark Zuckerberg startet demnächst ein internationales Projekt zum ''Tracken'' von Corona-Infizierten.

Washington. Bei Facebook startete man bereits vor einigen Tagen damit eine neuartige Umfrage in den USA auszuschicken, die Fragen zur Symptomatik von Coronavirus-Betroffenen beinhaltet. Laut Aussagen von Facebook-CEO Mark Zuckerberg soll die Umfrage in nächster Zeit weltweit zum Einsatz kommen. Ziel ist es die Ausbreitung des Coronavirus anhand der Umfrage-Daten zu analysieren und Gesundheitsbehörden im Kampf gegen das neuartige Virus zur Seite zu stehen.

Das Projekt findet in enger Zusammenarbeit mit der Carnegie Mellon Universität statt. Hier werden sämtliche Daten und Kennzahlen publiziert werden. Zuckerberg betonte dabei, dass nur die Forscher an der Universität Zugang zu den gesammelten Daten hätten – Bei Facebook wäre kein Zugriff auf die empfindlichen Informationen möglich.

Die Universität soll demnach bereits einige Millionen Umfrage-Beantwortungen pro Woche erhalten. Bei Facebook hofft man darauf, dass die ausgewerteten Daten zuverlässig genug sind, um eine Ausbreitung des Coronavirus vorhersagen zu können. "Die Resultate indizieren zum Besipiel, dass in den New Yorker Suburbs ungefähr zwei bis drei Prozent der Bevölkerung Covid-19-ähnliche Symptome zeigen", schrieb Mark Zuckerberg in einem Artikel der Washington Post. "Durch die große Summe an Umfrageergebnissen könnte man rasch genug Material für weitere Prognosen sammeln, wenn die Umfragen korrekt beantwortet und ausgewertet werden", führte der Facebook-Chef weiter aus.

Heftige Kritik von Datenschützern

In näherer Zukunft soll auch ein Facebook-Tool zur Verfügung gestellt werden, dass sämtlichen Universitäten und Forschungszentren Zugriff auf die gesammelten Informationen bieten soll. Auch wenn man bei Facebook betont, dass das Projekt zur Unterstützung im Kampf gegen Covid-19 dienen würde, laufen Datenschützer Sturm. Kritiker stoßen sich vor allem daran, dass Facebook als Plattform für zahlreiche Falschinformationen zum Coronavirus mehr Schaden als Hilfe mit sich bringen würde.