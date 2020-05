Fail: Trump ohne Maske in Maskenfabrik

Der Auftritt des US-Präsidenten bei der Besichtigung einer Maskenfabrik belustigt und schockiert zugleich - er trägt dabei nämlich keine Schutzmaske.

Auf großen Schildern steht in der Maskenfabrik, die US-Präsident Donald Trump besuchte: "Bitte tragen Sie Ihre Maske die ganze Zeit". Trump selber ignorierte den Hinweis jedoch - er trug statt einer Maske eine Schutzbrille.

Auch sonst war sein Auftritt äußerst skurril: So wählten Trumps Berater ausgerechnet das Lied "Live and Let Die" von Guns N'Roses für seinen Auftritt aus.