Fitnessklub-Besitzer sperrt doch nicht auf

''Es ist eine menschliche Verpflichtung meinen Kindern gegenüber. Es ist meine unternehmerische Verantwortung'', sagte Fitnessklub-Besitzer Christoph Haider in einem Video-Statement. Nun sperrte er aber doch nicht auf.

Amstetten. Ein Fitnessklub-Besitzer in Amstetten hat am Montag entgegen einer anderslautenden Ankündigung die Tore zu seiner Einrichtung in der Bezirksstadt doch nicht geöffnet. Er ließ das nach Polizeiangaben noch in der Früh angereiste Medienvertreter wissen. "Ich habe keine Zeit mehr", hatte Gründer Christoph Haider ursprünglich in einem auf YouTube veröffentlichten Video-Statement betont.

Laut Landespolizeidirektion Niederösterreich ist auch die Bezirkshauptmannschaft Amstetten über den Fall informiert. Die Örtlichkeit des Fitnessklubs werde bestreift.