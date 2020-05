Franzosen gehen als Bojen verkleidet schwimmen - Geldstrafe

Auf kreative Weise versuchten zwei Franzosen, die Corona-Maßnahmen zu umgehen. Dafür nahmen sie eine Geldstrafe von 135 Euro in Kauf.

Um "unbemerkt" schwimmen zu gehen, haben sich in Frankreich zwei Männer als Bojen verkleidet. Die verrückte Aktion geschah am Freitag, also wenige Tage vor der Lockerung der Maßnahmen.

Das Duo wurde schnell von der Polizei aufgehalten und zu einer Geldstrafe über 135 Euro verdonnert. Doch den beiden schien die Aktion die Geldstrafe wert gewesen zu sein. "Ich habe die Leute zum Lachen gebracht. Das ist die 135 Euro wert - ich bereue nichts!, so einer der Männer im Interview mit französischen Medien.

