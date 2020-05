Gabalier & Co. rockten das Gastro-Opening

Der Lokalaugenschein in der Gastroszene zeigt: Gäste sind noch zögerlich und spärlich.

Wien. Es ist aber auch zum Haareraufen: Da fiebern Österreichs Gastronomen nach zwei Monaten Shutdown der gestrigen Wiedereröffnung entgegen, und dann macht ­ihnen das Wetter einen derartigen Strich durch die Rechnung. In ganz Österreich schüttete es, Gastgärten blieben leer – zumindest die meisten. Im berühmten Schweizerhaus im Wiener Prater standen die Gäste zumindest am Vormittag noch Schlange, um einen der aufgrund der Abstandsregel deutlich reduzierten Sitzplätze unter Kastanienbäumen und und Sonnenschirmen zu ergattern.

Gabalier feierte in Veldener Bar das Gastro-Comeback

Auch ein prominenter Hobby-Wirt ließ sich das Opening nicht entgehen: Chart-Star Andreas Gabalier, der in der Konzert-Zwangspause die Veldener Kultbar Schinakl von seinem Jugendfreund Manuel Politzky mitrenovierte, gönnte sich dort einen Toast. ÖSTERREICH-Reporter erwischte ihn im Gastgarten.

Kaum Gäste und das Geld sitzt alles andere als locker

Der Andrang war gestern generell verhalten, wie der ÖSTERREICH-Lokalaugenschein in Wien zeigt: Die meisten Lokale sind in der Mittagszeit spärlich besetzt, und das nicht nur, weil die Sitzplatzanzahl reduziert wurde. Der Geschäftsführer des bekannten Café ­Eiles, Gert Kunze: „Es ist zäh, sehr zäh. Die Menschen sind sichtlich verunsichert und die Touristen fehlen merklich.“

Hoffen auf schöneres Wetter und Ansturm am Weekend

Szenenwechsel zum Wiener Naschmarkt in Mariahilf: Wo sich auch vor Corona die Menschen nicht von Regen abhalten ließen, war gestern relative Grabesstimmung. Die Geschäftsführerin des Café Drechsler, Julia Bergen, bringt es auf den Punkt: „Die Menschen trauen sich noch nicht so wirklich.“ Der Geschäftsgang sei zwar nicht so schlecht, aber halt kein Vergleich mit den Zeiten vor dem Shutdown.

Keine Rede von Euphorie auch in der Kaffeehaus-Institution Landtmann. Nur vereinzelt sind die Tische besetzt. Chef Berndt Querfeld: „Es herrscht Zurückhaltung.“ Das habe freilich mit dem schlechten Wetter zu tun. Hoffnung legt Querfeld auf das Wochenende, wenn die Sonne wieder rauskommt.

Zweckoptimismus legt der Gastro-Obmann der Wiener Wirtschaftskammer, Peter Dobcak, an den Tag: „Unsere Wirten werden nach der Corona-Sperre mehr geschätzt als zuvor.“ Die Wiener, so der Funktionär, „sein ganz wild darauf, ins Gasthaus zu gehen.“

Das sagen die Gastronomen zur Öffnung