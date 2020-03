Polizei spielt "I am from Austria" und Gemeindebau applaudiert

So geben die Beamten den Bürgern Mut die schwierigen Zeiten zur Coronavirus-Krise gemeinsam zu bewältigen.

In einer der größten Wohnanlagen Österreichs kam es kürzlich zu einem Gänsehaut-Moment. Während der Coronavirus-Krise spielen immer mehr Menschen um 18 Uhr am Abend an den Fenstern ein Instrument oder ein spielen ein Lied um die Stimmung in dieser schweren Zeit der sozialen Isolierung zu heben. So machte es auch die Polizei im Gemeindebau Alterlaa.

Die Beamten spielten Österreichs inoffizielle Bundeshymne "I am from Austria" von der Austro-Pop-Legende Rainhard Fendrich über die Lautsprecher des Polizei-Autos ab. Und dann der Gänsehaut-Moment, als der ganze Gemeindebau spontan zu klatschen beginnt und sich so bei den Einsatzkräften für die beherzte Aktion dankten.