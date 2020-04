Gastro: Sperren Lokale erst Ende Mai auf?

Der Gastronomiebereich leidet. Aber Regierung will hier besonders vorsichtig sein.

Was Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gestern offen sagte – „wo Bier und Wein konsumiert wird, fällt die Vorsicht" –, bereitet auch der österreichischen Regierung Sorgen. In allen Staaten, die gegen die Ausbreitung des Coronavirus ankämpfen – also außer etwa Schweden –, bleiben Gastronomie und Hotellerie noch zu.

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck steht hier unter Druck der Gastrobranche, die nun um das wirtschaftliche Über­leben kämpft. Restaurants dürfen freilich kochen und liefern oder Take-away anbieten. Ende April will die Regierung auch hier entscheiden, ob sanfte Öffnungen möglich sind:

Ende Mai könnte es – so eine Überlegung, falls die Neuinfektionsrate niedrig bleiben würde – erste Öffnungen in Außenbereichen geben. Also Lokale mit Gärten oder Outdoor-Tischen.

Zwischen den Tischen müsste es mindestens zwei Meter Abstand geben.

Größere Gruppen wären nicht erlaubt.

Kellner müssten Masken tragen. Und die Anzahl der Gäste im Lokal müsste klar begrenzt bleiben, ähnlich wie es derzeit in Geschäften der Fall ist.

In erster Welle keinen Betrieb nach 18 Uhr

Öffnungszeiten. Zudem sollen die Lokale nur bis maximal 18 Uhr offen haben dürfen. „Wir wollen nicht, dass sich Cluster wie in Après-Ski-Lokalen in Ischgl bilden“, erklärt ein Regierungsinsider gegenüber ÖSTERREICH. Am Abend wäre die Gefahr größerer Runden „zu groß“.

Dann wolle man ein paar Wochen beobachten, wie sich die mutmaßlichen Gastro­öffnungen auf die Infektionsraten auswirken, und dann allfällige weitere Lockerungen beschließen. Die „aber immer nur klein sein können“, dämpft ein Regierungsmitglied allzu viele Hoffnungen.

Hotels ab Ende Mai? Noch keine Angaben gibt es bezüglich dem Tourismus. Im Sommer sollen hier Möglichkeiten geschaffen werden. Allerdings soll es auch hier nur mit „beschränkter Anzahl an Gästen“ Lockerungen geben. Möglich sind erste Öffnungen wohl ab Ende Mai.

Größere Veranstaltungen sollen hingegen den ganzen Sommer über verboten bleiben. Auch Barbetriebe, etwa an Seen, dürften nicht so bald wieder öffnen.