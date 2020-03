Ein Schoko-Osterhase mit Mundschutz wird in der Schweiz zum Verkaufshit – und sorgt gleichzeitig für hitzige Diskussionen im Netz.

Ein Schokoladenhersteller aus der Schweiz nimmt die Corona.Krise mit Humor und stattet seine Schoko-Osterhasen kurzerhand mit Mundschutz und Maßnahmen zum Abstandhalten aus. Während die meisten User auf facebook das Posting des Corona-Hasen humorvoll finden, hagelt es auch Kritik. "In Italien sterben an einem Tag hunderte von Leuten an dieser Krankheit. Ich finde die Hasen einfach geschmacklos", heißt es in einem Kommentar.

Ob geschmacklos oder humorvoll – inzwischen sind bereits andere Schokoladenhersteller auf den Corona-Trend aufgesprungen und bieten ebenso Corona-Hasen mit Mundschutz und Klopapier an. Ob sich die Hasen verkaufen, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.