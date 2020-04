Gründonnerstag: So feiert der Papst im leeren Petersdom

Diesmal ohne Fußwaschung - Auch Kreuzweg am Karfreitagabend findet heuer nicht am Kolosseum statt, sondern vor Petersdom.

Vatikanstadt. Im Vatikan hat Papst Franziskus die Feiern der Kar- und Ostertage mit der Gründonnerstagsmesse begonnen. Das Gedenken an das Letzte Abendmahl Jesu fand im leeren Petersdom statt und wurde im Internet und durch Fernsehsender übertragen. Der Papst zelebrierte die Messe mit seinem Zeremoniar Guido Marini.

Auch die traditionelle Fußwaschung entfiel in der heurigen Abendmahlsmesse mit Franziskus. Der Ritus, bei dem der Papst zwölf Personen die Füße wäscht und küsst, erinnert an eine Geste Jesu beim Letzten Abendmahl und soll ein Zeichen der Liebe und Verbundenheit sein. In den vergangenen Jahren feierte der Papst die Gründonnerstagsmesse in Haftanstalten oder sozialen Einrichtungen. Dabei wusch er Straftätern, muslimischen Migranten und Behinderten die Füße.

© ALESSANDRO DI MEO / POOL / AFP

Der Papst gedachte in seiner Predigt der Priester, die wegen der Coronavirus-Epidemie gestorben seien. 60 von ihnen seien in Italien dem Virus erlegen. Er gedachte auch der Kranken in den Spitälern sowie der Ärzte und Krankenpfleger. Sie seien die "Heiligen aus der Nachbarschaft", sagte der Papst.

Die päpstliche Feier wurde in den Westarm des Petersdoms verlegt. Franziskus betete besonders um die Heilung der Kranken, um die Befreiung aller von Epidemien, Gewalt und Egoismus. Auf einen sonst üblichen eigenen Gottesdienst zur Weihe heiliger Öle am Gründonnerstagmorgen verzichtete der Papst.

© ALESSANDRO DI MEO / POOL / AFP

Zu dieser sogenannten Chrisam-Messe sind normalerweise alle Geistlichen der Diözese Rom in den Petersdom eingeladen. Die Weihe der Öle, die bei verschiedenen Sakramenten und Weihehandlungen verwendet werden, wird laut Diözese Rom zu einem späteren Zeitpunkt und ohne den Papst nachgeholt.

© ALESSANDRO DI MEO / POOL / AFP

Alle päpstlichen Termine ohne großer Schar an Gläubigen

Alle päpstlichen Zeremonien der Kar- und Ostertage erfolgen heuer hauptsächlich im Petersdom und ohne die örtliche Teilnahme einer sonst üblichen großen Schar an Gläubigen. Auch der Kreuzweg des Papstes am Karfreitagabend (21 Uhr), den in normalen Jahren Zehntausende Gläubige vor Ort mitfeiern, findet nicht wie sonst am Kolosseum statt, sondern in abgeänderter Form auf dem Petersplatz.

Die Prozession zu den Meditationen über die 14 Stationen des Leidensweges Jesu werden nach Vatikanangaben zwei Gruppen von jeweils fünf Personen aus der Haftanstalt "Due Palazzi" in Padua und vom vatikanischen Gesundheitsamt halten. Zuvor findet am Karfreitag um 18 Uhr die Feier vom Leiden und Sterben Christi (Karfreitagsliturgie) in St. Peter statt.

Reduziert wird auch das Programm der Osternachtfeier mit dem Papst am Samstag ab 21 Uhr. Die Segnung des Feuers, an dem die Osterkerze entzündet wird, erfolgt beim Vierungsaltar in der Mitte des Petersdoms. Daran schließt sich eine Prozession in den westlichen Kreuzarm der Basilika an. Das Weiterreichen des Osterlichts an Gläubige entfällt. Auch Erwachsenentaufen finden anders als in früheren Jahren nicht statt.

© ALESSANDRO DI MEO / POOL / AFP

Am Ostersonntag feiert der Papst die Messe wiederum im Westarm des Petersdoms statt wie sonst auf dem Petersplatz. Der Gottesdienst findet zudem im Vergleich zu vergangenen Jahren relativ spät, nämlich erst um 11 Uhr, statt. Seine an die Sonntagsmesse anschließende Osterbotschaft verkündet Franziskus heuer vor der sogenannten Confessio, die auf das Petrusgrab zuführt. Anschließend erteilt er den Segen "Urbi et orbi", "der Stadt und dem Erdkreis".