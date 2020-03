Die Wiener Polizei bedankte sich bei den Bürgern für das Einhalten der Ausgangsbeschränkung. Wie in den vergangenen Tagen bekommen die Beamten viel Applaus.

Bereits gestern berichtete oe24 von der Polizei Aktion im Wohnpark Alt Erlaa. Heute jedoch war die Stimmung besonders schön. Denn der gesamte Wohnpark, bei dem die Lichter in der Abenddämmerung bereits in vielen Zimmern an war, applaudierte auch heute wieder. Viele Fotos wurden gemacht und das Blitzlichtgewitter erinnerte fast an einen Konzertabend. Ringsum wurden Fotos gemacht und viele Menschen, die wegen der Augsangsbeschränkung zuhause sind, werden diese Szenen lange nicht vergessen.

Punkt 18:00 Uhr und die @LPDWien spielt "I Am From Austria" und Alt Erlaa zuckt aus! ????????

Das war richtig geil...

Danke! ♥️

Die Wiener Polizei hat auch am Samstagabend bei ihren Streifenfahrten in Wien um 18.00 Uhr "als Zeichen der Solidarität" das Lied "I am from Austria" von Rainhard Fendrich laut über die Lautsprecher der Polizeiautos gespielt. Auf Facebook wurde die Aktion aus dem Wohnpark Alt Erlaa in Wien-Liesing live übertragen.

Die Polizisten verließen während des Liedes ihre Streifenwagen und posierten - im vorgeschriebenen Sicherheitsabstand - mit großen Schildern, auf denen etwa "Die Polizei sagt Danke" oder "Stay Home" zu lesen war. Nach dem Ende bedankte sich der Kommandant bei allen, "die uns unterstützen, indem sie zuhause bleiben".