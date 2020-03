Hamsterkäufe: Briten stehen stundenlang vor Supermarkt Schlange

Vor einer Woche gingen in Österreich noch Videos von leergeräumten Supermärkten viral – doch inzwischen hat sich die Lage wieder beruhigt. Rewe (Billa, Merkur, Bipa, Adeg) und Spar versicherten, es sei genug Ware für alle da. Regale werden laufend nachgefüllt und empfohlene Extra-Einkaufszeiten für Risikogruppen von 8 Uhr bis 9 Uhr morgens sollen ältere Menschen beim Einkaufen schützen.

In Großbritannien hingegen herrscht noch Chaos: Vor einer Tesco-Filiale in New Malden, London, stehen Menschen bereits eine Stunde vor der Öffnung des Ladens stundenlang Schlange. Die Londoner Polizei musste eingreifen, um die Hamsterkäufer davon abzuhalten, den Supermrkt zu stürmen.

Hundreds of shoppers queue around the New Malden Tesco. https://t.co/bJWppQ7wdE

Tesco New Malden, 6.30am

My daughter was on her way to work.... What chance do the elderly and disabled have..#panicbuying #panicbuyinguk #coronavirus pic.twitter.com/jQuphP8Ffh