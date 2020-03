Heute Ansturm auf 1 Million Masken

Genügend Masken sollten für ­Supermarktkunden bereitliegen. Angeliefert wurde erst 1 Million.

Wien. Das Anlegen von Schutzmasken beim Einkaufen sollte eigentlich ab heute Pflicht sein. Aber: „Es stehen österreichweit nicht genügend Masken zur Verfügung“, sagt Handelsverbandschef Rainer Will zu ÖSTERREICH. Derzeit liegt rund eine Million Masken aus China auf. Deshalb wird die Tragepflicht erst ab 6. April eingeführt. Laut Will gilt folgende Lösung:

Es wird ein rollender Start für die landesweite Maskenpflicht sein. Vorerst können nur ausgewählte Standorte ausreichend mit Schutzmasken ausgestattet werden.

Besonders wichtig ist: Jeder kann vorerst auch noch ohne Maske in Super- und Drogeriemärkten einkaufen.

Es werde wohl noch länger dauern, sagt der Handelschef, bis flächendeckend alle Geschäfte, auch die Nahversorger, mit genügend Masken ausgestattet sein werden.

Bei Hofer heißt es: „Die Lie­ferungen treffen erst in den nächsten Tagen ein.“ Rewe stattet zuerst die 40.000 Mitarbeiter aus. Wie die Masken letztlich verteilt werden, war auch gestern noch nicht klar. Spar wiederum hat 36 Millionen Masken bestellt. Wer heute keine Maske bekommt, kann auch mit einem Schal oder Mundschutz ins Geschäft.

Umfrage in den Supermärkten

Spar: Mitarbeiter verteilen Masken

Mitarbeiter der Spar- und Interspar-Filialen werden letztlich beim Eingang Schutzmasken verteilen. 36 Millionen Stück hat der Konzern bereits bestellt. Diese kommen sukzessive in Österreich an und stehen den Kunden gratis zur Verfügung. Auch selbst geschneiderte Masken werden akzeptiert.

Rewe: Akzeptiert "kreativen" Schutz

Auch Rewe (u.a. Billa, Merkur, Bipa) wird in einigen Märkten Masken verteilen, solange der Vorrat reicht. Die erste Lieferung ist schon eingetroffen, weitere folgen. Neben den Masken in den Filialen wird auch selbst gemachter Mundschutz akzeptiert (beispielsweise mit einem Schal, etc.)

Lidl: Masken werden verteilt

Erste Mengen an MNS-Masken sind laut Lidl-Sprecher noch relativ gering und werden wohl sehr schnell vergriffen sein. deshalb dürfen Kunden, die keine Maske haben, trotzdem bei Lidl einkaufen. Die verfügbaren Mengen an Masken werden bis Freitag deutlich steigen, heißt es vom Konzern.

Hofer: Masken gibt es bei der Kasse

Die Lieferungen aus Asien werden erst in den nächsten Tagen ankommen. Die Kunden der Hofer-Filialen können die Masken dann an der Kassa abholen. Eine MNS-Maske wird pro Person gratis zur Verfügung stehen. Aber auch eigenes kreierte oder mitgebrachte Masken werden akzeptiert.

Fragen zur Maske: Alles, was Sie wissen müssen