In 5 Tagen 22 Coronavirus-Tote in Wien

Für eine Millionenstadt wie Wien sind die Zahlen weiterhin eher gering: Aktuell sind 586 Menschen am Coronavirus erkrankt. Allerdings: In nur fünf Tagen starben 22 infizierte Patienten.

Die neuesten Zahlen aus dem Gesundheitsressort der Stadt Wien zeigen eine relativ stabile Infektions-Situation: Die Zahl der Neuerkrankungen nahm in den vergangenen 24 Stunden nur gering zu. Vergleicht man aber die aktuelle Zahl der Erkrankungen mit jener des Samstages der Vorwoche, zeigt sich ein Anstieg von 75 Fällen. Und: in nur fünf Tagen verzeichneten die Gesundheitsbehörden in Wien 22 Todesfälle durch das Coronavirus.

Die erst gestern entdeckten Coronainfektionen im Asylquartier in Wien-Erdberg dürften noch nicht in der aktuellen Statistik berücksichtigt worden sein: Wie berichtet, waren 15 Migranten positiv, mehrere andere versuchten aus dem Wohnheim zu flüchten und mussten von einem Polizeigroßaufgebot gesucht werden.

In ganz Österreich sind beinahe 600 Menschen am Coronavirus verstorben: Aktuell berichtet das Gesundheitsministerium 596 Todesfälle seit Ausbruch der Pandemie. Die Zahl der Hospitalisierungen ist weiterhin niedrig (314 Patienten im Spital) und es sind auch genügend Intensivbetten verfügbar (1046), 114 Corona-Patienten müssen aktuell intensivmedizinisch betreut werden.