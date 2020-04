In niederösterreichischen Spitälern sind am Montag zwei weitere Menschen an der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

Melk/Lilienfeld. Es handelte sich laut Bernhard Jany von der Landeskliniken-Holding um eine 89-Jährige und um einen 73-Jährigen.



Die Frau starb in Melk, der Mann in Lilienfeld. Beide Patienten litten dem Sprecher zufolge auch an Grunderkrankungen. Die Zahl der Covid-19-Todesopfer in niederösterreichischen Spitälern ist damit auf 34 gestiegen.