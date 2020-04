In New York: "Ratten ziehen in den Krieg"

New York kämpft seit Wochen gegen die Corona-Krise - jetzt könnte eine Ratten-Plage in den Wohnungen und Häusern drohen.

New York ist besonders hart vom Coronavirus betroffen. Die US-Stadt trauert bereits über mehr als 7.000 Tote durch die Seuche. New York gleicht - wie viele andere Städte - wegen der Coronavirus-Maßnahmen einer Geisterstadt. In den menschenleeren Straßen kämpfen jetzt Ratten um ihr Überleben, wie "Daily News" schreibt.

Bisher war genügend Futter durch Restaurant- und Straßenabfälle für die Nager vorhanden. Aber durch den Coronavirus-Lockdown finden die Ratten jetzt keine Nahrung mehr und das führe laut dem New Yorker Ratten-Experten Bobby Corrigan zu blutigen Revierkämpfen. "Die Ratten ziehen in den Krieg!", schreibt die Zeitung "Daily News". Wegen ihrem Hunger marschieren inzwischen in Nachbarreviere ein.