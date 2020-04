In Vorarlberg bereits 75% genesen, in Wien nur jeder Vierte

Die Corona-Statistik zeigt große Unterscheide innerhalb Österreichs.

Bisher gab es in Österreich 14.335 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand sind österreichweit 393 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 8.098 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.001 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 232 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Am meisten aktive Fälle in Wien

Die Zahl der Genesenen beläuft sich mit Stand Dienstag auf 7.633 und jene der Toten auf 384. Aktiv Erkrankte sind 6.168. Diese Zahl sinkt derzeit in steten Schritten. Einen Tag zuvor lag sie noch bei 6.369. Die meisten aktuellen Fälle gibt es dabei mit 1.427 in Wien. Dahinter folgen Tirol (1.211) und Niederösterreich (1.120). Ein Grund dafür ist, dass es in den westlichen Bundesländers bereits deutlich mehr Genesene Fälle gibt. Die Zahl der jemals an Corona erkrankten Personen ist weiterhin in Tirol am höchsten.

Konkret sind in Wien bisher nur 28% der Erkrankten bereits wieder genesen, das ist der niedrigste Wert in ganz Österreich. Mit der Steiermark gibt nur ein zweites Bundesland, in der die Zahl der aktuell Erkrankten derzeit noch höher ist als jene der Genesenen. Am meisten Geheilte gibt es (prozentuell) in Vorarlberg (75 Prozent), gefolgt von Oberösterreich (73%), Salzburg (65%), Kärnten (64%) und Tirol (63%).

Nur 17 Tote jünger als 65

Das Gesundheitsministerium weist auf dem Dashboard derzeit noch 337 Todesfälle auf. Dabei wurde die Todesopfer nun erstmals auch nach Geschlecht aufgeschlüsselt. Demnach staben mit 59 Prozent deutlich mehr Männer als Frauen an Covid-19.

Interessant ist auch die Altersstatistik. 129 Todesopfer waren über 84 Jahre alt, ebenso viele zwischen 75 und 84 Jahre. Weitere 62 Tote waren zwischen 65 und 74 Jahre alt, lediglich 17 jünger als 65.

Die meisten Todesopfer gab es in der Steiermark (81 Tote), gefolgt von Tirol mit 74 und Wien mit 68 Toten. Am wenigsten Todesopfer gibt es im Burgenland.