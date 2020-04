In diesen Bezirken gibt es seit Wochen keinen neuen Fall

Bisher gab es in Österreich 15.402 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand sind österreichweit 580 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 12.779 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 517 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 131 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Die meisten aktuellen Fälle gibt es weiterhin in Wien mit 552. Dahinter folgen die Steiermark (471), Niederösterreich (345) und Tirol (240 Fälle). Am wenigsten aktuelle Fälle gibt es in Kärnten mit 20.

Österreichweit gibt es mehrere Bezirke, in denen schon seit mehr als zwei Wochen keine neuen Fälle auftraten. Praktisch coronafrei sind Hermagor (Kärnten), Tamsweg (Salzburg), Lilienfeld (Niederösterreich) sowie Jennersdorf im Burgenland. In der Statutarstadt Rust (Burgenland) gab es bisher überhaupt noch keinen einzigen Fall.

Seit mehr als eine Woche keinen neuen Fall mehr haben die Bezirke: Bregenz, Feldkirch, Bludenz (alle Vorarlberg), Reutte (Tirol), Hallein (Salzburg), Villach-Land, Feldkirchen, St. Veit an der Glan (alle Kärnten), Kirchdorf an der Krems, Ried im Innkreis, Grieskirchen (alle Oberösterreich), Gmünd, Waidhofen an der Ybbs, Korneuburg (alle Niederösterreich) sowie Eisenstadt und Güssing im Burgenland. Lediglich in der Steiermark gibt es keinen Bezirk, in dem seit mehr als einer Woche kein neuer Fall auftrat.