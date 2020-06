In diesen Ländern gibt es die meisten Corona-Toten

Gemessen an der Größe verzeichnen diese europäischen Länder die meisten Todesopfer.

Während der Corona-Pandemie sind in 21 Ländern Europas im März und April etwa 140.000 Menschen mehr gestorben als im Durchschnitt dieser beiden Monate in den Jahren 2016 bis 2019. Das teilte die Statistikbehörde Eurostat am Mittwoch auf Grundlage von Daten aus diesen 21 Staaten mit, die überwiegend zur EU zählen.

Besonders stark betroffen war demnach die Altersgruppe ab 70 Jahren. 90 Prozent der zusätzlich Verstorbenen stammen dem Bericht zufolge aus dieser Gruppe. Unter ihnen waren mehr Männer als Frauen. Die höchste Sterblichkeit registrierten die Statistiker in der Kalenderwoche 14, also vom 30. März bis 5. April. Die Zahl der Toten stieg in den EU-Staaten unterschiedlich stark. Am stärksten waren im Vergleich zu den früheren Jahren Italien, Spanien und Frankreich betroffen, aber auch Teile von Belgien. Großbritannien taucht in der Statistik nicht auf, dafür aber Island, Norwegen und die Schweiz, die ebenfalls nicht zur EU gehören.

Die meisten Todesopfer gemessen an der Größe des Landes verzeichnet dabei San Marino. Lässt man die Zwergstaaten weg, dann weisen Belgien, Großbritannien, Spanien, Italien und Schweden die meisten Todesopfer pro Kopf auf. Österreich liegt in dieser Statistik innerhalb Europas auf dem 22. Platz, Deutschland schneidet als 18. ein wenig schlechter ab.