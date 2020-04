In diesen Ländern verläuft die Corona-Kurve am steilsten

Mittlerweile erreicht die Zahl der am Coronavirus infizierten Menschen die 1,5 Millionen Marke. Knapp 89.000 Menschen an den Folgen des Virus verstorben.

Laut Weltgesundheitsorganisation WHO hat sich das Virus auf über 190 Länder weltweit verbreitet. Die Interpretation der Coronavirus-Zahlen ist alles andere als einfach.

Beispiel 1: Am Donnerstag betrug die Zahl der weltweit Infizierten 1.485.981 Personen (laut Johns Hopkins University). Mehr als 430.000 wurden positiv in den Vereinigten Staaten positiv getestet worden. Spanien hatte 148.220 und Italien 139.442. An diesem Ranking kann man aber keine Aussage über die Zahl der Infizierten zur Größe des Landes schließen:

USA 432.438 Spanien 148.220 Italien 139.422 Deutschland 113.296 Frankreich 83.080 China 82.870 Iran 64.586 Großbritannien 61.474 Türkei 38.226 Belgien 23.403

430.000 US-Infizierte und 600.000 aus 15 EU-Ländern

Aber Vorsicht: In so einem Fall müsste man auch die Größe eines Landes ansehen und natürlich auch die Einwohnerzahl. Werden zum Vergleich alleine nur die Top-15 infizierten Nationen aus Europa zusammengezählt, ergibt dies 595.658 positiv getestete Europäer und somit mehr Infizierte als in den Vereinigten Staaten.

Alternative: Pro-Kopf-Vergleich auf 100.000 Einwohner

Beispiel 2: Vergleicht man aber Länder untereinander, gemessen an der Zahl der Erkrankten und pro 100.000 Einwohner, so sieht das Ranking wie folgt aus:

Spanien Schweiz Italien Belgien Frankreich Österreich Deutschland USA Portugal Irland

In Spanien sind von 100.000 Personen mehr als 300 an dem Coronavirus erkrankt. Danach folgen die Länder Schweiz und Italien. In Belgien sind von 100.000 Personen knapp mehr als 200 infiziert. Aber auch hier gilt Vorsicht: Der Pro-Kopf-Vergleich der Infizierten in Ländern mit kleinerer Bevölkerung steigt der Pro-Kopf-Anteil schneller ansteigt als in größeren Ländern.

Der Vergleich von Ländern ist auch deswegen schwierig, weil es unterschiedliche Testverfahren gibt. In Norwegen, Südkorea und die Schweiz wurden pro Kopf mehr Menschen getestet als in den Vereinigten Staaten, Großbritannien oder Frankreich.

Zeitraffer: So verteilte sich das Coronavirus weltweit

Ein besonders interessante Grafik der Financial Times zeigt die Entwicklung des Coronavirus weltweit (1. Jänner – bis 1. April)

https://www.ft.com/__origami/service/image/v2/images/raw/http%3A%2F%2Fcom.ft.imagepublish.upp-prod-eu.s3.amazonaws.com%2Fdd0e3ffc-79b3-11ea-af44-daa3def9ae03?fit=scale-down&quality=highest&source=next&width=700