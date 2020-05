In ganz Kärnten nur noch 3 (!) Corona-Kranke

Aktuell sind in Österreich 810 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

Klagenfurt. In Kärnten ist seit heute, Samstag, kein Coronapatient mehr in Krankenhausbetreuung, wie Landeshauptmann Peter Kaiser und Gesundheitsreferentin Beate Prettner in einer Aussendung mitteilen. Kärnten verzeichnet nur noch drei aktuell infizierte Personen und 395 Genesene. Mit heutigem Datum wurden insgesamt 15.144 Proben durchgeführt. Es ist der 18. Tag hintereinander, an dem die Gesamtzahl der bestätigten Fälle bei 411 liegt.

Kaiser verweist gemeinsam mit Prettner auf die äußerst positive Entwicklung im Bundesland. "In Kärnten arbeiten alle Stellen eng aufeinander abgestimmt zusammen und auch die Bevölkerung trägt die notwendigen Maßnahmen sehr diszipliniert mit. Ganz wichtig ist es, trotz der erfreulichen Zahlen weiterhin vorsichtig und verantwortungsvoll zu bleiben", so Prettner.

Auch das Experten-Koordinationsgremium des Landes tagt weiter und evaluiert die Situation genau, damit Kärnten für eine mögliche zweite Welle gerüstet ist. Der Landeshauptmann weist wiederholt darauf hin, dass in der bundesweiten Strategie alles daran zu setzen sei, einen zweiten Lockdown zu verhindern. Für Kaiser kommt in dieser Hinsicht der Containment-Strategie große Bedeutung zu: "Im Verdachtsfall müssen Testung, Contact Tracing und eine möglicherweise notwendige Quarantäne schnell erfolgen."

Aktuelle Kennzahlen aus Wien

Wien. Die Landessanitätsdirektion Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien informieren regelmäßig über die aktuellen Fallzahlen und weitere Kennzahlen zum Covid-19-Virus:

Stand Samstag, 23. Mai 2020, 08.00 Uhr, sind in Wien 3.100 Erkrankungen bestätigt. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 146. Die Todesfälle waren ein 68-jähriger und ein 67-jähriger Mann.

2.488 Personen sind genesen.

Eine weitere Person in Tirol positiv getestet